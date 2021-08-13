اندلاع حريق ضخم وسط إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن حريقا ضخمًا اندلع قرب مدينة كفار يونا وسط البلاد اليوم الجمعة.

وأفادت صحيفة "جيروزاليوم بوست" بأن 4 فرق إطفاء تعمل في المنطقة، وأن الحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف.

وأوضحت أن الحريق لم يتسبب في أي خطر على الأفراد أو الممتلكات.

وكانت الصحيفة العبرية أفادت أمس الخميس باندلاع حريق في كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية.

واضطرت الشرطة الإسرائيلية، أمس ، إخلاء عدد من المنازل في الشارع بالقرب من النيران.

وتم استدعاء العديد من طائرات الإطفاء، مشيرة إلى أن الحريق في غابة بمساحة شاسعة.

وأدى تفاقم الجفاف وارتفاع الحرارة إلى إشعال حرائق الغابات هذا الصيف في عدة مناطق من العالم.

الحرائق تلتهم الغابات

وتعاني العديد من دول المتوسط من حرارة شديدة، وانتشرت حرائق الغابات بسرعة في الأسابيع الأخيرة، وطالت تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر.