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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 30 طنا من نترات النشادر في حملة تموينية بالإسماعيلية

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

تمكن قسم مباحث التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية،  من ضبط كميات كبيرة من أسمدة نترات النشادر واليوريا المحظور تداولها بالأسواق إلا من خلال وزارة الزراعة، وذلك بهدف بيعها في السوق السوداء.
 

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وكانت حملة تموينية، تحت إشراف اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وبرئاسة العقيد شريف حماده رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية،  و ضمت الطبيب بيطري محمد السيد هريدي محمد مفتش التموين والقوة السرية بالقسم ، قامت بالترك بناءا على معلومات أكلتها التحريات بوجود أحد الأشخاص صاحب مخزن ، يقوم بجمع كميات من السماد التابع لوزارة الزراعة حيث يقوم بتشوينه تمهيدا لبيعه في السوق السوداء . 


الكميات المضبوطة  
وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من سماد نترات النشادر واليوريا والخاصة بوزارة الزراعة قدرت بأكثر من ٣٠ طنا ، لدى المدعو " ع. ا. ا " المدير المسئول عن المخازن . 


كما تم التحفظ على المضبوطات و حرير المحاضر  اللازمة  بالواقعة واحيل الأمر  إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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الاسماعيلية حملة تموينية أسمدة نشادر

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