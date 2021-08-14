أخبار السيارات|أسرع 5 سيارات في مصر.. وأخرى أسطورية.. وأرخص 5 مركبات بالسعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي:

للمغتربين بالسعودية.. أرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 .. صور

تضم السوق السعودية للسيارات نخبة من الإصدارات المتنوعة لـ موديلات 2021، بينما يبحث بعض المغتربين عن سيارة تناسب الاحتياجات المطلوبة من ناحية التنقل، ويبحث المهتمون عن السيارات الأقل سعرًا.

أسرع 5 سيارات في السوق المصري .. صور

يضم السوق المصري للسيارات العديد من الإصدارات القوية، التي تحمل شعارات لأقوى العلامات التجارية الشهيرة، حيث تتنوع بين إطلالة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وطرازات الكروس أوفر والسيدان، إلى جانب التصميمات الانسيابية الخارقة، التي تمنح السيارة أفضلية الانطلاق إضافة إلى القدرات الفنية المستخدمة.

أوفر برايس لـ هيونداي إلنترا HD.. تفاصيل

شهدت النسخة هيونداي النترا HD و التي تنتمي إلى فئة السيدان، حالة من الارتفاع بالقيمة السعرية الغير رسمية تحت قائمة الاوفر برايس، المعلنة من قبل بعض موزعي السيارات، وتراوحت تلك الزيادة بنسبة 4 آلاف حتى 7 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات الخاصة بهذه النسخة.

تخفيضات على سعر إم جي 5 موديل 2021

شهدت النسخة إم جي 5 موديل 2021 انخفاضا في القيمة السعرية الخاصة بها، ولكن بشكل غير رسمي من قبل بعض تجار وموزعي السيارات، حيث شملت تلك التخفيضات جميع الفئات الثلاثة المقدمة من هذه النسخة داخل السوق المصري، و قدرت نسبة تتراوح بين 2000 إلى 5000 جنيه.

هيونداي تكشف النقاب عن نسختها القوية سنتافي 2022

تواصل شركة هيونداي رائدة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، من تألقها داخل هذا المجال، من خلال باقة من الإصدارات القوية و المتنوعة، مثل فئة السيدان و الهاتشباك، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

سيارات أسطورية لن ينساها التاريخ .. صور

شهدت طرق العالم مرور العديد من السيارات التاريخية التي لن تنسى منذ فجر ظهور السيارات حتى الآن، فشركات السيارات انتجت ملايين السيارات على مر العقود الماضية، ولكن تبقى هناك مجموعة من السيارات التاريخية الأكثر شهرة نرصدها في التقرير التالي.