تقارير .. هيونداي سوناتا تحصل على تصميم كلى جديد لموديل 2023

أعلن موقع أوتو بوست الكوري المتخصص في عالم السيارات، تقرير جديد له يؤكد أن شركة هيونداي قد اتخذت قرارا داخليا، بطرح نسخة ذات تصميمات جديدة كليا من السيارة سوناتا كموديل 2023 ، بدلا من تحديثات منتصف العمر المنتظرة .

وأوضح تقرير الموقع الكوري أن مسؤولي هيونداي اعتبروا تصميم سوناتا الجريء الجديد فاشلاً ، لذلك تريد الشركة ان تتخطى هذا الخطاء وتستدرجه بتصميم جديد كليا ، ولكن ستلتزم بالمنصة الحالية ومجموعة نقل الحركة كما هي .

وحتى الآن لم تصدر شركة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي أي بيان لنفى أو اثبات تقارير موقع أوتو بوست الكوري ، ولكن المؤكد حتى هذه اللحظة ان الشركة كانت تخطط لأطلاق تحديثات منتصف العمر للسيارة سوناتا .

وكان قد ظهر الجيل الحالي من هيونداي سوناتا لأول مرة في عام 2019 كنموذج 2020 ، ولكن لم يحقق المبيعات المرجوة منه ، و انخفضت مبيعات سوناتا منذ ظهور الطراز ، وليس فقط في كوريا الجنوبية حيث لم تكن ضمن الخمسة مراكز الأولي في قائمة المبيعات.

كما شهد عام 2020 خسارة في مبيعات الكثير من السيارات تقريبًا بسبب جائحة كورونا، لكن إحصائيات عام 2021 تبدو أفضل مع زيادة سنوية بنسبة 75% حتى يوليو.

جدير بالذكر أن هيونداي نقلت 76.997 سيارة سوناتا فقط في الولايات المتحدة العام الماضي، بانخفاض عن 200.000 فقط قبل بضع سنوات.