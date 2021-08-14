خبيرة تغذية : الامتناع الكلي عن الأكل يسبب الحرق الضعيف

قالت الدكتور نهى ناصر ، خبيرة التغذية ، إلى أن الامتناع الكلي عن الأكل يسبب الحرق الضعيف ، والشراهة في تناول الطعام فيما بعد .



وأضافت الدكتورة نهى ناصر، خلال لقاءها ببرنامج " تتبيلة "، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، أن السمنة الموضعية تمثل تراكما للدهون في مكان ما بشكل أكثر من باقي أجزاء الجسم، وهي ظاهرة وراثية في الأغلب ، ولا يؤثر فيها نظام الدايت العادي.



ولفتت " ناصر " ، إلى أن النظام الغذائي الجيد هو الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية ، وأهمها الدهون والنشويات بنسب معينة.



أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا:

في غضون ذلك كشفت بعض الأبحاث التي أجراها عدد من العلماء أن بعض الأطعمة قد يكون لها تأثير على الشهية وفقدان الوزن، ويمكن أن تكون مفيدة لـ فقدان الوزن عند دمجها في نظام غذائي وأسلوب حياة صحيين.

وإليكم أبرز الأطعمة الصحية، التي يمكن أن تساعدك في فقدان الوزن بطريقة صحية، ورفع معدل الحرق في الجسم:

الشوفان

يساعد تناول دقيق الشوفان على الشعور بالشبع وعدم الجوع من تناول الحبوب، كما أن دقيق الشوفان يوفر المزيد من البروتين والألياف والسكر أقل من الحبوب.

الفول والحمص والعدس والبسلة

الفاصوليا والحمص والعدس والبسلة بالبقوليات، قد تؤثر على فقدان الوزن بسبب تأثيرها على المعدة والشعور بالامتلاء ، بالإضافة إلى محتواها من البروتين والألياف.

على غرار دقيق الشوفان ، تحتوي البقول على ألياف قابلة للذوبان قد تبطئ عملية الهضم والامتصاص، يؤدي تناول البروتين إلى إفراز الهرمونات التي تشير إلى الشبع.