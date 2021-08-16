مسكن للألم وعلاج الديدان .. اكتشف فوائد الشيح

يمتلك الشيح عددا كبيرا من الفوائد الصحية التي لا حصر لها ولكن لا يعرفها معظم الناس منها أنه يعمل كمسكن الم طبيعي خال من المواد الكيميائية.

نعرض لكم اهم فوائد الشيح الصحية وفقا لما جاء في موقع “ healthline ”

يخفف الألم



أجريت ابحاث عن الشيح نظرًا لخصائصه المسكنة للألم والمضادة للالتهابات فعلى سبيل المثال ، قد تساعد هذه العشبة في تخفيف التهاب المفاصل ، وهي حالة مؤلمة ناتجة عن التهاب المفاصل.

في دراسة استمرت 4 أسابيع على 90 بالغًا يعانون من هشاشة العظام في الركبة ، ساعد استخدام مرهم جلدي بنسبة 3٪ من خشب الشيح 3 مرات يوميًا في تحسين مستويات الألم والوظيفة الجسدية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي أبدًا وضع النبات نفسه مباشرة على الجلد ، لأن مركباته شديدة التركيز ويمكن أن تؤدي إلى حروق مؤلمة

في الوقت الحالي ، لا توجد أبحاث كافية لتحديد ما إذا كان الشاي أو مستخلصات الشيح يخفف الألم أم لا.

الالتهابات الطفيلية والديدان

قد يحارب الشيح الالتهابات الطفيلية

و يستخدم لعلاج الديدان المعوية منذ عهد مصر القديمة.

والجدير بالذكر أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار تشير إلى أن هذه العشبة قد تقاوم الديدان الشريطية والطفيليات الأخرى ، من الضروري إجراء المزيد من الدراسات الشاملة على البشر.

خصائص مضادة للأكسدة

هناك مركب آخر بارز من الشيح وهو كامازولين حيث يعمل كمضاد للأكسدة ويتركز بشكل أكبر في الزيوت الأساسية لمرحلة ما قبل الإزهار للنبات، و تحارب هذه المادة الإجهاد التأكسدي في جسمك، المرتبط بالسرطان وأمراض القلب والزهايمر وأمراض أخرى

يعالج الالتهاب

يساعد الأرتيميسينين، وهو مركب نباتي آخر موجود في الشيح ، في مكافحة الالتهاب في الجسم ويرتبط الالتهاب المطول بالعديد من الأمراض المزمنة

يُعتقد أن مادة الأرتيميسينين تثبط السيتوكينات ، وهي بروتينات يفرزها جهاز المناعة لديك وتعزز الالتهاب .

مرض كورون

تشير الدراسات إلى أن الشيح قد يساعد في تخفيف مرض كرون ، والذي يتميز بالتهاب بطانة الجهاز الهضمي وقد تشمل أعراضه الإسهال والتعب وتشنجات البطن وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.

في إحدى الدراسات التي أجريت على 40 بالغًا مصابًا بهذه الحالة ، كان لدى أولئك الذين يتناولون مكملًا من الشيح 500 ملج 3 مرات يوميًا أعراض أقل وحاجة أقل للستيرويدات بعد 8 أسابيع ، مقارنةً بأولئك في مجموعة الدواء الوهمي .