عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مسكن للألم وعلاج الديدان .. اكتشف فوائد الشيح

الشيح
الشيح

يمتلك الشيح عددا كبيرا من الفوائد الصحية التي لا حصر لها ولكن لا يعرفها معظم الناس منها أنه يعمل كمسكن الم طبيعي خال من المواد الكيميائية.

نعرض لكم اهم فوائد الشيح الصحية وفقا لما جاء في موقع “ healthline ”

البابونج والخضراوات .. نصائح لعلاج الإسهال بدون أدوية

بدون مسكنات.. 3 أشياء طبيعية للتحكم في آلام الجسم

 يخفف الألم


أجريت ابحاث عن الشيح نظرًا لخصائصه المسكنة للألم والمضادة للالتهابات فعلى سبيل المثال ، قد تساعد هذه العشبة في تخفيف التهاب المفاصل ، وهي حالة مؤلمة ناتجة عن التهاب المفاصل.

في دراسة استمرت 4 أسابيع على 90 بالغًا يعانون من هشاشة العظام في الركبة ، ساعد استخدام مرهم جلدي بنسبة 3٪ من خشب الشيح 3 مرات يوميًا في تحسين مستويات الألم والوظيفة الجسدية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي أبدًا وضع النبات نفسه مباشرة على الجلد ، لأن مركباته شديدة التركيز ويمكن أن تؤدي إلى حروق مؤلمة 

في الوقت الحالي ، لا توجد أبحاث كافية لتحديد ما إذا كان الشاي أو مستخلصات الشيح يخفف الألم أم لا.

الالتهابات الطفيلية والديدان

قد يحارب الشيح الالتهابات الطفيلية
و يستخدم لعلاج الديدان المعوية منذ عهد مصر القديمة.

والجدير بالذكر أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات وأنبوب الاختبار تشير إلى أن هذه العشبة قد تقاوم الديدان الشريطية والطفيليات الأخرى ، من الضروري إجراء المزيد من الدراسات الشاملة على البشر.

خصائص مضادة للأكسدة
هناك مركب آخر بارز من الشيح وهو كامازولين حيث يعمل كمضاد للأكسدة ويتركز بشكل أكبر في الزيوت الأساسية لمرحلة ما قبل الإزهار للنبات، و تحارب هذه المادة الإجهاد التأكسدي في جسمك، المرتبط بالسرطان وأمراض القلب والزهايمر وأمراض أخرى

 يعالج الالتهاب
يساعد الأرتيميسينين، وهو مركب نباتي آخر موجود في الشيح ، في مكافحة الالتهاب في الجسم ويرتبط الالتهاب المطول بالعديد من الأمراض المزمنة 

يُعتقد أن مادة الأرتيميسينين تثبط السيتوكينات ، وهي بروتينات يفرزها جهاز المناعة لديك وتعزز الالتهاب .

مرض كورون

تشير الدراسات إلى أن الشيح قد يساعد في تخفيف مرض كرون ، والذي يتميز بالتهاب بطانة الجهاز الهضمي وقد تشمل أعراضه الإسهال والتعب وتشنجات البطن وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي.

في إحدى الدراسات التي أجريت على 40 بالغًا مصابًا بهذه الحالة ، كان لدى أولئك الذين يتناولون مكملًا من الشيح 500 ملج 3 مرات يوميًا أعراض أقل وحاجة أقل للستيرويدات بعد 8 أسابيع ، مقارنةً بأولئك في مجموعة الدواء الوهمي .

الشيح فوائد الشيح مسكن للألم الالتهابات الديدان كورون مضادة للأكسدة اخبار صحة

موضوعات متعلقة

أطعمة تحسن قوة الذاكرة وأخرى تضرها

طريقة عمل الشاورما السورى في المنزل

على الأبواب .. موجة إصابات أطفال بفيروس كورونا نادرة ومميتة

طرق طبيعية لعلاج آلام الأسنان في المنزل

ترشيحاتنا

إطلاق نار بمطار كابول وسط محاولات الأفغان اقتحام الطائرات العسكرية الأمريكية|فيديو

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي لوزير التعليم.. غدا

مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

55 رحلة طيران يستقبلها مطار مرسى علم خلال الأسبوع الجارى

بعد الموجة الحارقة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

بعد الموجة الحارقة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ