عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التصعيد للفيفا.. سموحة يجهز أوراقه لشكوى الاتحاد المصري بسبب الكونفدرالية

المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة

يستعد مسئولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر إلى تقديم شكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والاتحاد الإفريقي “كاف” في حال عدم مشاركة نادي سموحة في الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك عقب تواجد سموحة في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري المصري عقب التغلب على طلائع الجيش مساء أمس 4-2 .

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن نادي سموحة له الأحقية في المشاركة في البطولة الإفريقية وفقاً لقواعد الاتحاد الافريقي.

وأوضح فرج عامر أن نادي سموحة يطالب بتطبيق العدالة والمساواة داخل الكرة المصرية .

وتابع :" أنا رابع الدوري وعايز حقي ومن حقي المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية".

 

 

ويعود الفريق الكروي الأول بنادي سموحة إلى تدريباته اليومية على ملعب النادي بالإسكندرية، تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، اليوم السبت بعد الفوز الكبير الذى حققه على فريق طلائع الجيش فى الجولة الـ30 من بطولة الدورى العام والتى جمعت بينهما أمس على ستاد الأسكندرية .
 

وأغلق مدرب سموحة صفحة مباراة طلائع الجيش تماماً، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع المصرى، ضمن منافسات الجولة الأ31 من عمر الدوري الممتاز.
 

وطالب أحمد سامى لاعبيه بعدم الإفراط فى الثقة بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره طلائع الجيش بأربعة أهداف واغلاق صفحة المباراة تماماً وذلك من أجل التركيز فى المواجهة الصعبة القادمة التى ستقام مساء الإثنين المقبل أمام المصرى صاحب المركز الثالث والذى يقدم نتائج طيبة للغاية هذا الموسم.

وحذر مدرب سموحه لاعبيه من ارتكاب أية أخطاء دفاعية خلال المباراة، وخصوصا وأن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لثبيت أقدامه فى المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 44 نقطة وبفارق خمسة نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.
 

كما حذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة المصرى، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به مجموعة جيدة من اللاعبين، كما طالب مدرب سموحة ثلاثى خط الوسط محمد كناريا ومحمود حليمو وأحمد حمص باستمرار أدائهم الطيب خلال المباراة المقبلة.


وسيقوم الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة المصرى وبيراميدز التى أقميت فى الجولة الـ30 لمراقبة المنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف خاصة فى ظل ارتفاع مستوى المصرى واحتلاله المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام.. 
 

ويواصل الجهاز الفنى تأهيل الثنائى محمد شكرى الظهير الأيسر وعبدالكبير الوادى تمهيدا للإستعانه بهم خلال مباراة المصرى القادمة خاصة وأنهم من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى منذ بداية الموسم.
 

 

نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر فرج عامر فيفا كاف الكونفدرالية الإفريقية الدوري المصري

موضوعات متعلقة

سموحة يغلق صفحة الطلائع ويبدأ الاستعداد لمواجهة المصري فى الدوري

فرج عامر يهاجم اللجنة الثلاثية: أنا رابع الدوري ومن حقي اللعب في الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يستهل مشواره بثلاثية في شباك كريستال بالاس

الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي في 40 ولاية

حصول هيونداي توسان 2022 على أفضل تصنيف للسلامة + 

أخبار التكنولوجيا| تسريبات تكشف تحفة شاومي القادمة Redmi 10.. ورسميا أوبو تعلن إطلاق هاتفها Oppo A16s

واحد تلو الآخر.. مصرع ٥ داخل غلاية زيت بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 .. غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة..اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

حسم الجدل.. الصحة: الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ديسمبر

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 .. سجل الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ