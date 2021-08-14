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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر المجلس القومي للسكان السابق يكشف عن مشروع قومي لمصر .. فيديو

الإسكان
الإسكان

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق ، إن مصر تتعامل مع ملف الإسكان منذ 56 عام وهناك دول بدأت معنا هذا الملف وقامت بغلقة منذ 20 سنة ، مؤكدا أن مصر تأخرت في حل ازمه الإسكان 20 سنة .

 


واضاف حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، الدولة المصرية منذ 7 سنوات وهي تعمل علي إنجاز جميع الملفات وتحقق إنجازات كبيرة جدا لافتا أن مزال هناك زمن طويل جدا حتي نصل ألي ما يطمح الية الرئيس السيسي وجميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يعملون علي حل قضية الإسكان .

 

واوضح حسن ، أن الزيادة السكانية عبارة عن مواليد ويتم طرح عدد الوفيات منهم ويجب العمل علي تنظيم الأسرة حتي يتم التحكم في عدد المواليد وافضل مشروع يدر علي مصر أرباح وفوائد هو مشروع تنظيم الأسرة .

 

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم  عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

 

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.


وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بداية افتتاحات العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بسكن العاملين المنتقلين بإجمالي 9024 وحدة سكنية، مشيرا إلى المرحلة تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية بإجمالى 4704 وحدة سكنية.


وأضاف "الجزار"،أن مشروع إسكان المنتقلين للعاصمة الإدارية يتكلف 3.2 مليار جنيه، منوها بأن إجمالى الوحدة تتضمن 3 غرف بمساحة إجمالية 118 مترا كاملة التشطيب.


وتابع وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى من الامتداد الشرقى بمدينة بدر بإجمالى 3720 وحدة، منوها بأن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى الخامس والسابع تتضمن 14 ألفا و400 وحدة سكنية.  

ولفت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس بمدينة بدر يبلغ حوالي 14 ألفا و400 وحدة سكنية بتكلفة 2.9 مليار جنيه تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

 

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