أول تعليق من حلف الناتو بعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأحد، أن الحل السياسي في أفغانستان أصبح ضروريا، موضحا أنه سيحافظ على تواجده الدبلوماسي في البلاد.

وقال الحلف في بيان، إن "الحل السياسي في أفغانستان بات ملحا أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "سنبقي على وجودنا الدبلوماسي في كابول وسنساعد في تسيير العمليات بمطار العاصمة".

وأعلن متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الأحد، أن الحركة تريد نقلا سلميا للسلطة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ودعا المتحدث الرئيس الأفغاني، أشرف غني، والمسئولين الأفغان الآخرين إلى التعاون والعمل معهم لضبط الأوضاع في البلاد.

ودعا الرئيس الأفغاني، أشرف غني اليوم، الأحد، قوات الأمن إلى الحفاظ على القانون والنظام في كابول، وذلك مع دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي ذلك مع ورود أنباء عن تخلي الرئيس الأفغاني، أشرف غني، عن السلطة وتشكيل حكومة مؤقتة بعد دخول مقاتلي طالبان كابول.