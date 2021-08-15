عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يناقش النهوض بمستوى الخدمات والجهاز الإداري

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ بني سويف

أكد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مراعاة الجانب العملي والتطبيقي في كل برامج التدريب التي يتم تنفيذها التي تستهدف رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، ضمن خطة متكاملة لتحسين الأداء التنفيذي بشكل عام وبناء صف ثانٍ من القيادات التنفيذي يمتلك الأدوات والقدرة على  التغيير والإدارة الناجحة والقيادة الفاعلة،وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لبناء الشخصية المصرية المتكاملة.

 

وأشار نائب  المحافظ، إلى أنه يتم تدريب المجموعات المستهدفة ببرنامج التدريب على اقتراح الحلول وكيفية تنفيذها ، والتفكير خارج الصندوق ، خاصة في ملفات إدارة الأزمات والمشكلات الطارئة، بجانب تدريبهم على العمل في فريق واحد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ، مؤكدا على أنه تم وضع أهداف ومحاور يتم السير بخطى مدروسة تحت رعاية المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم  الذي يتابع شخصيا تنفيذ تلك البرامج التدريبية.

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ "بلال حبش"اليوم الأحد،لسير البرنامج التدريبي، حيث ناقش المتدربين مسودة العرض الخاص بالمقترحات والحلول التي تستهدف تطوير الجهاز الإداري  بما يدفع بخطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن السويفي في كل القطاعات الخدمية.

 

وتضمن عناصر  العرض  توصيف المشكلات ودراستها وتقديم الحلول لها،بجانب تقديم أطروحات مدروسة للدفع بجهود الدولة المصرية لتطوير الجهاز الإداري من خلال حلول متكاملة للمشكلات التي تواجه منظومة العمل التنفيذي في مختلف الملفات،حيث شدد نائب المحافظ"بلال حبش "على بعض النقاط التي يجب أن يتم تلافيها في العرض، مع ضرورة توفير معلومات وبيانات دقيقة في بعض المقترحات المطروحة،مؤكدا على أهمية أن يكون هذا الجهد مفيد ويتضمن خطوات عملية يتم تنفيذها في الوقت القريب.

 

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ"د.محمد هاني غنيم"قد افتتح البرنامج،خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت الأحد الماضى"ليستمر أسبوعين  ويشارك به 45 موظفا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،والذي يستهدف تدريب العاملين بالجهاز الإداري بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،على العديد من المجالات والتخصصات،تشمل(مهارات القيادة، التكنولوجيا،التواصل الإداري، إدارة المشروعات ،القانون ،القيادة الفاعلة، مكافحة الفساد،الشكاوى وخدمة المواطنين،التحول الرقمي، المجتمع المدني،إدارة الوقت..وغيرها)والتي يحاضر فيها مجموعة من الأكاديميين وأعضاء من البرلمان والتنفيذيين وقيادات المحافظة من نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد.

 

وتشهد فعاليات البرنامج التدريبي حضور وإشراف كل من : أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية ، و أحمد عادل الأمين المساعد للمجلس الاستشاري للشباب ، ونيرة نبيل - الفريق المشرف على متابعة تنفيذ البرامج التدريبية
 

بني سويف امتحانات الدبلومات الفنية مطروح محافظ بني سويف نائب محافظ بني سويف

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

أستاذ جراحات سمنة يزف بشرى لمرضى السكري.. فيديو

تعلمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2021 باختبارات القدرات

أشرف صبحي: الكاراتيه علمني حسن الخلق.. والرئيس مهتم بالشباب والرياضة

كيف يكون بر الوالدين بعد الموت؟.. الأفتاء تجيب

هل طالبان 2021 تختلف عن 2001؟ | قراءة في عقل الحركة وسياستها

ازاي تأهل نفسك للزواج بشكل صح؟ لايف كوتش توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تفشل في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة .. تفاصيل

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

نيابة العلمين تصدر قرارا نهائيا بشأن سيارة المطرب حسن شاكوش.. تعرف عليه

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

استشاري يكشف عن حل نهائي للقضاء على مرض السكر.. شاهد

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ