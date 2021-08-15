نائب محافظ بني سويف يناقش النهوض بمستوى الخدمات والجهاز الإداري

أكد السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مراعاة الجانب العملي والتطبيقي في كل برامج التدريب التي يتم تنفيذها التي تستهدف رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، ضمن خطة متكاملة لتحسين الأداء التنفيذي بشكل عام وبناء صف ثانٍ من القيادات التنفيذي يمتلك الأدوات والقدرة على التغيير والإدارة الناجحة والقيادة الفاعلة،وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لبناء الشخصية المصرية المتكاملة.

وأشار نائب المحافظ، إلى أنه يتم تدريب المجموعات المستهدفة ببرنامج التدريب على اقتراح الحلول وكيفية تنفيذها ، والتفكير خارج الصندوق ، خاصة في ملفات إدارة الأزمات والمشكلات الطارئة، بجانب تدريبهم على العمل في فريق واحد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ، مؤكدا على أنه تم وضع أهداف ومحاور يتم السير بخطى مدروسة تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الذي يتابع شخصيا تنفيذ تلك البرامج التدريبية.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ "بلال حبش"اليوم الأحد،لسير البرنامج التدريبي، حيث ناقش المتدربين مسودة العرض الخاص بالمقترحات والحلول التي تستهدف تطوير الجهاز الإداري بما يدفع بخطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن السويفي في كل القطاعات الخدمية.

وتضمن عناصر العرض توصيف المشكلات ودراستها وتقديم الحلول لها،بجانب تقديم أطروحات مدروسة للدفع بجهود الدولة المصرية لتطوير الجهاز الإداري من خلال حلول متكاملة للمشكلات التي تواجه منظومة العمل التنفيذي في مختلف الملفات،حيث شدد نائب المحافظ"بلال حبش "على بعض النقاط التي يجب أن يتم تلافيها في العرض، مع ضرورة توفير معلومات وبيانات دقيقة في بعض المقترحات المطروحة،مؤكدا على أهمية أن يكون هذا الجهد مفيد ويتضمن خطوات عملية يتم تنفيذها في الوقت القريب.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ"د.محمد هاني غنيم"قد افتتح البرنامج،خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت الأحد الماضى"ليستمر أسبوعين ويشارك به 45 موظفا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،والذي يستهدف تدريب العاملين بالجهاز الإداري بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،على العديد من المجالات والتخصصات،تشمل(مهارات القيادة، التكنولوجيا،التواصل الإداري، إدارة المشروعات ،القانون ،القيادة الفاعلة، مكافحة الفساد،الشكاوى وخدمة المواطنين،التحول الرقمي، المجتمع المدني،إدارة الوقت..وغيرها)والتي يحاضر فيها مجموعة من الأكاديميين وأعضاء من البرلمان والتنفيذيين وقيادات المحافظة من نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد.

وتشهد فعاليات البرنامج التدريبي حضور وإشراف كل من : أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية ، و أحمد عادل الأمين المساعد للمجلس الاستشاري للشباب ، ونيرة نبيل - الفريق المشرف على متابعة تنفيذ البرامج التدريبية

