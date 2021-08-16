قبل أن تطال قلبك.. أعراض مبكرة للأزمات القلبية تعرف عليها لتحمى قلبك.. وأهم طرق الوقاية منها

لا تغفلها ..أعراض مبكرة للأزمة القلبية تعرف عليها

لتحمى قلبك ..طرق للوقاية من الأزمات القلبية

بعد تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى، إليك كل ما لا تعرفيه عن أسباب الإصابة بالأزمات القلبية والعلامات المبكرة للإصابة بها وكيفية علاجها وحماية نفسك مستقبلا من الإصابة بها

أسباب الأزمات القلبية

أسباب عديدة وراء الإصابة بالأزمات القلبية إليك أبرزها فقد تحتاج عضلة القلب إلى إمداد مستمر بالدم الغني بالأكسجين، توفر الشرايين التاجية للقلب هذا الإمداد الدموي المهم، إذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي ، فإن هذه الشرايين تصبح ضيقة ولا يمكن للدم أن يتدفق كما ينبغي، عندما يتم حظر إمداد الدم لديك تصاب بأزمة قلبية وقد يكون تراكم الدهون والكالسيوم والبروتينات والخلايا الالتهابية في الشرايين سبب وراء الإصابة بالأزمات القلبية و في حالات نادرة ، يمكن أن يتسبب تشنج الشريان التاجي في حدوث أزمة قلبية أثناء هذا التشنج التاجي ، تقيد الشرايين أو تتشنج وتتقطع ، مما يؤدي إلى قطع إمداد الدم إلى عضلة القلبو يمكن أن يحدث أثناء الراحة وحتى إذا لم تكن مصابًا بمرض خطير في الشريان التاجي.

أعراض الأزمات القلبية

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن أعراض طفيفة تدريجية للأزمات القلبية عند أغلب المرضى يجب الانتباه منها.

وتابع شعبان، أن الأعراض الطفيفة جرس إنذار مبكر، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط والسكر والدهون والمدخنين والذين لهم تاريخ وراثي بالأزمة القلبية.

أما عن أبرز أعراض الأزمات القلبية هى كالتالى وفقا للدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

1- ضغط أو تقل في الصدر.

2- حموضة أو حرقان مثل ارتجاع العصارة الحمضية المريء أو وجع في أعلي البطن.

3- ألم في الزُّور مع وجع في الكتف الشمال وجع في الفم السفلي وجع في الظهر.

4- غثيان و رغبة في القيء.

5- نهجان غير معتاد مع مجهودات عادية.

6- عرق غزير ومتكرر دون مبرر.

نصائح بعد الأزمة القلبية

على الجانب الآخر نستعرض بعض النصائح يجب أن يتبعها المريض بعد الشفاء من النوبة القلبية وفقا لموقع familydoctor.

توقف عن التدخين

يعد استخدام التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، يضر بجدران الأوعية الدموية. للوقاية من وصول الدم والأكسجين إلى قلبك والأعضاء الأخرى

تحكم في ضغط الدم

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الضغط على قلبك وأوعيتك الدموية، تحدث إلى طبيبك حول طرق إدارة ضغط الدم،

ممارسه الرياضة

تساعد التمارين قلبك على ضخ الدم وتوصيل الأكسجين لجسمك، ولخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم،.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب

يؤثر الطعام الذي تتناوله على تدفق الدم، يمكن أن يتسبب النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والمتحولة في تراكم (الترسبات) في الشرايين ويمكن أن يتسبب في نوبة قلبية أو قصور في القلب، فيجب اضافة أضف الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة إلى نظامك الغذائي

طرق الوقاية من الأزمات القلبية

على الجانب الآخر لتفادى الإصابة بالأزمات القلبية المفاجأة يجب إتباع مجموعة القواعد التالية لحماية نفسك



1- إنقاص الوزن

2- الإقلال من السكر

3- الإقلال من الأملاح

4- الإقلال من الدقيق الأبيض و من الأرز الأبيض

5- الامتناع عن التدخين

6- عدم مجالسة المدخنين

7- الإقلال من المسكنات

8- المشي يوميا 45 دقيقة مشي الهرولة

9- الاكتشاف المبكر للضغط والسكري والكولسترول والييطرة عليهم في المعدلات الصحية.

10- التحلي بالسكينة والرضا والتسامح وهدوء الأعصاب