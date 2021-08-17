نشرة الرياضة.. صفقة تبادلية بين الأهلي والهلال السعودي.. أولى صفقات الزمالك.. كريستيانو رونالدو يبحث عن فريق

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 17-8-2021 العديد من الأخبار المهمة على مستوى الرياضة المصرية والعالمية، نعرضها لكم كالتالي:

نشرة الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء17-8-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 17-8-2021 العديد من المواجهات القوية في الدوري المصري، وذلك خلال صراع الأهلي والزمالك على لقب البطولة المحلية، كما يلعب فريق بايرن ميونخ أمام فريق بوروسيا دورتموند، في بطولة السوبر الألماني.

بوروسيا دورتموند يستضيف بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند منافسه بايرن ميونخ اليوم علي ملعب سيجنال ايدونا بارك في تمام الساعة الثامنة والنصف في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الألماني.

موعد مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " موعد ومباراة منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موسيماني: بطولة الدوري الحالية هي الأهم في تاريخي

نشر الإعلامي سيف زاهر، تغريدة، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كتب: “ موسيماني قال: بطولة الدوري دي؛ هي الأهم في تاريخي”.

فوتبول إيطاليا: وكيل رونالدو عرض اللاعب على مانشستر سيتي

ذكرت شبكة فوتبول إيطاليا العالمية أن وكيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عرض رونالدو على نادي مانشستر سيتي، للانتقال إلى صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

مدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي السابق يكشف رغبة محمد الشناوي

قال أسامة عبد الكريم ، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، إن محمد الشناوي متمسك بـ الأهلي لأقصى درجة ولايهتم بالإغراءات المالية.

تصريحات نارية من بكري سليم ضد ماجد سامي: اتهامات غير محترمة وبيقول كلام مالوش لازمة

شن بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة هجوما حادا على ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة بعد تصريحات الأخير.

الزمالك يطلب العراقي رسميا من المصري.. وجلسة لحسم الصفقة

تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي للنادي المصري خلال الساعات القليلة الماضية لضم كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الجبهة اليمنى.

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة عن احتمالية حدوث صفقة تبادلية تاريخية بين النادي الأهلي ونادي الهلال السعودي.

عمر كمال خارج النادي .. المصري يكشف موقف استمرار مهاجمه وكريم العراقي

كشف سمير حلبية رئيس نادي المصري موقف النادي من استمرار عمر كمال عبد الواحد مهاجم فريق الكرة الأول ، كذلك كريم العراقي الظهير الأيمن.