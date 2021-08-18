أخبار التوك شو: عودة وائل الإبراشي لـ الشاشة.. حقيقة توقيع غرامة على رائحة السيارة.. 20 مليون فرصة عمل من الري

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مافيش الكلام ده| لا صحة لما يتردد بشأن توقيع غرامة على رائحة السيارة





نفى اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ الشرطة المتخصصة، ما تردد خلال الساعات الماضية حول قانون المرور الجديد بـ توقيع غرامة على رائحة السيارة «الكريهة» ، مؤكدا أنه لا صحة في هذا الكلام مطلقا ومستغرب من هذه الأخبار على السوشيال ميديا .



وأكد «مدحت قريطم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن وزارة الداخلية تتعامل بشفافية عالية مع المواطنين، وأفضل مثال على هذا التعامل في الملصق الإلكتروني، موضحا أن قانون المرور الجديد مازال يناقش ولم ينفذ حتى الآن.



اشتقنا لك.. ريهام السهلي تعلن عودة وائل الإبراشي لـ الشاشة| فيديو

قالت الإعلامية ريهام السهلي، إن الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي، تحسنت بشكل كبير، بعد إصابته بفيروس كورونا فى الفترة الماضية، موضحة أن الحالة الآن مستقرة، وفى تحسن مستمر.



وأضافت ريهام السهلي، خلال تقديمها برنامج " المواجهة" المذاع على قناة اكسترا، إن وائل الإبراشى لديه جمهور كبير، والجميع يريد معرفة حالته، ولذلك نوجه رسالة طمأنينة للجميع أن الإبراشي بخير.



ولفتت إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي، سيعود قريبًا لـ التلفزيون من أجل جمهوره، معلقة : "زملاء الإبراشي اشتاقوا له" والجمهور بالكامل ينتظر ظهوره فى القريب العاجل.

20 مليون فرصة عمل بمشروع تبطين الترع.. الري تعلن خبرًا سارًا للمواطنين|فيديو

قال المهندس شحتة إبراهيم، مساعد وزير الري للمشروعات القومية، إن أهم أهداف مشروع تبطين الترع، هو توفير وتلبية احتياجات جميع القطاعات التى تستخدم المياه، وأن تبطين الترع هدف من أهداف الخطة القومية لوزارة الري.



وأضاف مساعد وزير الري للمشروعات القومية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة اكسترا، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك خطة قومية لوزارة الري تعتمد على الترشيد وتنمية الموارد المائية وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة المناسبة.



ولفت مساعد وزير الري للمشروعات القومية، إلى أن تبطين الترع له أهداف كثيرة منها وصول المياه لـ المواطنين، مؤكدًا أن الترع العادية كانت تتسبب فى منع وصول المياه للمواطنين فى الريف ولـ نهاية الترع.

صاحبة المركز الرابع مكرر أدبي: لم أر انطباع عائلتي لحظة إعلان النتيجة..فيديو

قالت ديليسيا أنيس، الحاصلة على المركز الرابع مكرر لشعبة الأدبي، إنني لم أر انطباع عائلتي عند لحظة إعلان النتيجة، مؤكدة أنني كنت في اختبار القدرات لكلية الإعلام.

وأضافت ديليسيا أنيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، "افتكرت بابا كان بيهزر لما قالي انني حصلت على المركز الرابع على الجمهورية".

وتابعت ديليسيا أنيس، “اتحكالي إن أمي عيطت، والعمارة سِمعت الزغاريط والفرح”.

قبل فتح باب التنسيق.. رسالة مهمة من التعليم العالي لأولياء الأمور| فيديو

قال الدكتور سيد عطا المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إنه على أولياء الأمور أن يتركوا للطلاب حرية اختيار الرغبات والكليات التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعة.



وأضاف سيد عطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة " الاولى الفضائية ": "بداية من السبت المقبل 21 أغسطس سيتم فتح باب التنسيق للمرحلة الاولى ولمدة 5 أيام، ومن حق الطالب أن يسجل طلباته ورغباته ويعدل فيها كيفما يشاء حتى يوم 25 أغسطس".

وتابع سيد عطا : "على أولياء الأمور توجيه النصيحة للأبناء حول الكليات التي يلتحقون بها ولكن يتركون مطلق الحرية للطالب في النهاية".

مستقبلها رائع.. وزير التعليم العالي للطلاب: التحقوا بهذه الكليات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نظام التعليم في الثانوية العامة الجديد نقلة نوعية، مشيرا إلى أنه سوف يؤثر إيجابيا على الجامعات في مصر.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسي»، أن مصر لديها 307 مؤسسات تعليمية في مصر، وتمت إضافة 80 مؤسسة تعليمية خلال الفترة الماضية؛ مؤكدا أن الرئيس السيسي مهتم بتطوير التعليم.



هل الحاصل على 60 % في الثانوية له مكان بالجامعات؟..التعليم العالي تجيب

وجه الإعلامي سيد علي سؤالا إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، قائلا:" هل الطالب الحاصل على مجموع 60 % بالثانوية العامة له مكان داخل الجامعات الحكومية ".

ورد خالد عبد الغفار قائلا:" طبعا له مكان في الجامعات الحكومية ، ومنظومة التعليم الجامعي بها تطور كبير في الآونة الأخيرة".

مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا توجد غرامة للرائحة الكريهة داخل السيارة



أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أنه لا صحة لما يتردد بشأن توقيع غرامة على رائحة السيارة، موضحا ان قانون المرور الجديد حتى الآن لم يناقش في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان بعض المواقع التي تحرض ضد الوطن تروج شائعات بشأن غرامات في قانون المرور الجديد، لافتا أن هناك سحب فوري لمن لم يركب الملصق الإلكتروني.

الكهرباء: تنسيق على أعلى مستوى بين فريقي العمل المصري والروسي بشأن محطة الضبعة



قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين فريقي العمل المصري والروسي بشأن محطة الضبعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، نسير على الجدول الزمني لتنفيذ محطة الضبعة النووية.

وزير التعليم العالي لـ أولياء الأمور: «سيبوا أولادكم يقرروا ..الأجيال اختلفت».. فيديو



قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تهتم بمنظومة التعليم العالي حاليا، وهناك خطة لتطوير التعليم العالي والجامعات خلال الـ 10 سنوات القادمة 2032، مشيرا إلى أن الدولة تنظر إلى البرامج التي يحتاج اليها الطلاب قائلا: "سيبوا أولادكم يقرروا الأجيال اختلفت".

وأضاف" عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناة "الحياة"، أن الوزارة تهتم بإدراج الجامعات التكنولوجية ضمن عملية تحديث نظم التعليم التي تخدم البناء والتنمية في مصر، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من جائحة كورونا هناك وظائف ستظهر ووظائف ستختفي .



أحمد موسى يستنكر نقل الكلاب الأمريكية بالطائرات وترك الأفغان للموت .. فيديو



عرض الإعلامي أحمد موسى مشاهد وصور تظهر جلوس أحد كلاب الحراسة الأمريكية في مقعد طائرة عسكرية أثناء عملية إجلاء الرعايا من أفغانستان بينما يتكدس مئات المواطنين الأفغان المتعاونين مع أمريكا خلال سنوات عدة داخل جزء من الطائرة.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا شحنت المواطنين الأفغان بطريقة غير آدمية، مشيرا إلى أنه على الأمريكان الاعتذار عن هذا الفعل الذي يعتبر كيل بمكيالين، وتفضيل للكلاب عن الإنسان.



التصحيح يجري في مصر وأستراليا..وزير التعليم: الفتيات أكثر تفوقا في الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة طبعت 8 ملايين بابل شيت، من أجل التسهيل على المصححين، وتلاشي فقد الأوراق خلال عملية التصحيح، مضيفا أن جهاز الكمبيوتر يتولى جميع مراحل التصحيح دون تدخل بشري.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي« أحمد موسى» أن التصحيح يجري في مصر و أستراليا في نفس الوقت من خلال مركزي تصحيح، موضحا أنه في حال اختلاف أرقام التصحيح يتم إعادة العملية مرة أخرى من أجل الوصول إلى نتيجة أكثر دقة.



دعوات محبيه.. تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الدسوقي بعد إصابته بكورونا



كشفت عزة الدسوقي شقيقة الفنان طارق الدسوقي، تطورات الحالة الصحية لـه بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقالت عزة الدسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" شقيقي يتماثل الشفاء من فيروس كورونا ببركة دعوات محبيه ".



أحمد موسى: الدولة مش عايزة حد يتخرج ويقعد على القهوة



هنأ الإعلامي أحمد موسى، طلاب الثانوية العامة الناجحين، مؤكدا أن تنسيق المرحلة الأولى أدبي بلغ 65% حسبما أعلن وزير التربية والتعليم، وهذه سابقة نادرة الحدوث مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف “موسى”، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزير التربية والتعليم تحدث عن نظم تعليم مختلفة، تلبي احتياجات سوق العمل، منوها بأن الدولة تتغير كي لا يكون لدينا خريج يجلس على المقهى.