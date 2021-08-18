داليا مصطفى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة | صور

حرصت الفنانة داليا مصطفى علي مشاركة جمهورها، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت داليا مصطفي في الصورة داخل حديقة منزلها مرتدية فستاناً أنيقاً أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل “فارس بلا جواز”، مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري.

فارس بلا جواز

مسلسل “فارس بلا جواز” دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال حلقات منفصلة متصلة، حول شاب يدعى “فارس”، يتعرض لظروف خارجة عن إرادته، وتجبره للبحث عن زوجة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل.

وتشارك داليا مصطفي حاليا في تصوير مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.