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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من منزلها.. هنا الزاهد تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة، هنا الزاهد، جمهورها  أحدث ظهور لها، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

و ظهرت هنا الزاهد في الصورة من منزلها مما اثار اعجاب متابعيها.

 

عملتله بلوك مرتين ومسميني كتكت.. هنا الزاهد تكشف أسرارا في حياتها مع أحمد فهمي

في سياق آخر، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها النجم أحمد فهمي حيث كشفت أسرارا جديدة في حياتهم خلال برنامج "في البوكس".


وقالت هنا الزاهد: "أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني".


أضافت هنا الزاهد: اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .. وهو مسميني كتكت".

اختتمت هنا الزاهد: تشاجرت مع أحمد مرتين ؛ وعملت له بلوك ؛ أنا عصبية ومتسرعة في كثير من الأوقات ".

 

وأكدت النجمة هنا الزاهد انفراد صدى البلد بشأن حقيقة حملها حيث نفت في تصريحات تلفزيونية حملها.

وقالت هنا الزاهد: "الناس افتكرت أني حامل، عندما شاهدوا صورتي في أحد الأفراح وكان وزني قد زاد 2 كيلو ، فتوقعوا أنني حامل".

 

أضافت هنا الزاهد: "بصراحة عندهم حق ، شايفين بطني كدة ، فأكيد هيفتكروني حامل".

كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة حملها؛ وذلك بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية حول هذا الأمر.

 

وقالت هنا الزاهد، لـ"صدى البلد": "أنا مش حامل.. أكيد لو حامل؛ مش هخبي، وهقول للناس، وهخليهم يفرحوا".

 

وأضافت هنا الزاهد: "وزني كان زائد 2 كيلو بس في الفستان؛ علشان كدة الناس افتكرتني حامل".
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة الفنان أحمد حاتم.

هنا الزاهد احمد فهمي التواصل الاجتماعي انستجرام الفن أحدث ظهور

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