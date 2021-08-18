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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ست الكل…لقاء الخميسي وسميحة أيوب تخطفان الأنظار عبر انستجرام

لقاء الخميسي و سميحة
لقاء الخميسي و سميحة أيوب

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

و ظهرت لقاء الخميسي في الصورة مع الفنانة سميحة أيوب و علقت قائلة:" ست الكل ".

جدير بالذكر أنه شاركت الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
 مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتستعد لقاء لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتدور أحداث المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قوره ودنيا ماهر بدوري شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

لقاء الخميسي نجوم الفن انستجرام الفن صورة جديدة مسلسل ضد الكسر

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