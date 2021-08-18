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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدى : جبت ملحق عربى فى الثانوية العامة وصاحبى قالى أهرب

محمد هنيدى
محمد هنيدى

ذكر الفنان محمد هنيدى عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” موقف طريفاً له ، اثتاء انتظاره نتيجة الثانوية العامة . 

 قال محمد هنيدى :"أتذكر جيدا أيام الثانوية العامة.. كانت عادة اتصال الوزير بالمتفوقين قد بدأت للتو.. كنت واثقًا البته من تفوقى فى الامتحانات.. وكان والدى منبهرا دائمًا بي.. فبعد كل امتحان.. كنت أوكد له حصولي على الدرجة النهائية".

وأضاف  محمد هنيدى : "والدى كان يفتخر بى وبذكائى قائلا لإصدقائه محمد ذكى جدا .. ده بيقفل الامتحانات وهو مابيفتحش كتاب.. في يوم ما قبل النتيجة جلست بجانب التليفون أنتظر اتصال الوزير ليخبرني بالخبر السعيد وهو يقول طلعت أول جمهورية يا محمد مبروك، وبعد ساعات أتى الاتصال وإذا بمعتز صديقى قائلا "جبتلك النتيجة من الكنترول.. الحق اهرب يا محمد جبت 51% وملحق فى العربى".

الأنس والنمس :

و عبر الفنان محمد هنيدى عن سعادته بطرح فيلم الإنس والنمس في السينمات، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وكشف عن كواليس تحضير للعمل.

وقال هنيدى :" الإنس والنمس فيلم مهم، وكل الأبطال المشاركين في العمل بذلوا مجهود كبير لكى يخرج بأفضل صورة، وعلى رأسهم المخرج شريف عرفة الذي أزال كل العقبات التي واجهتنا بالعمل، وحول اللوكيشن لحالة من الاستمتاع بالفن".

وحرص هنيدي على توجيه رسالة للفنان شريف دسوقي بعد أزمته الأخيرة وبتر قدمه وقال: “فنان موهوب ويستحق كل النجاح، وأتمنى أن يتم شفاه على خير”.

 

فيلم "الإنس والنمس" يمثل عودة للفنان محمد هنيدى للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.


تدور أحداث فيلم الإنس والنمس حول مؤامرة من عائلة النمس "الجن" لتزويج ابنتهم من إنسان حتى يمتد نسلهم على الأرض، وتدور عدد من المواقف الكوميدية قبل وبعد تحقيق التزاوج.

 

حضر محمد هنيدى العرض الخاص برفقة زوجته وأبنائه، وحضرت صابرين برفقة ابنيها، وقالت في تصريحات على هامش الحدث إن ابنيها حرصا على الحضور لمشاهدة محمد هنيدي الذي يحبونه كثيرا.

 

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بالجرافيك الخاص بالفيلم، للمونتير عمرو عاكف، خاصة أنها المرة الأولى التي يقدم محمد هنيدي، عمل سينمائي يعتمد على الجرفيك، مما جذب الجمهور أكثر للعمل خاصة في ظل ظهور الجرفيك بمستوى عالي ومميز ومبهر، وأشادوا بالمجهود الكبير المبذول من قبل شركة " The  Crewلعمرو عاكف، وكان من أبرز التعليقات:"الجرافيك من أهم عوامل نجاح الفيلم، والجرافيك يحسسك كأنك بتشوف فيلم لديزني". 

محمد هنيدي نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة الفنان محمد هنيدي شريف دسوقى المخرج شريف عرفة

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