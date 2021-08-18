الخامسة أدبي ثانوية عامة: كنت بحلم يكون ليا ترتيب على الجمهورية

قالت رنا حسين، الخامسة أدبى ثانوية عامة، إنها كانت تطمح من بداية السنة أن تحصل على ترتيب فى أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وأضافت رنا حسين، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، أنها تفاجأت بصورتها فى مؤتمر الوزير أمس وشعرت بفرحة كبيرة هى وكل أفراد أسرتها.

أوائل الثانوية العامة

وفى سياق متصل، قالت فريدة مؤمن إبراهيم، الأولى على الشعبة الأدبية، إنها كانت تركز فى المذاكرة على كتب الوزارة وبعض الكتب الخارجية، لافتة إلى أن النظام الجديد يعتمد على أكبر قدر من المعلومات الموجودة فى المصادر المختلفة.

وأضافت فريدة مؤمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أنها تابعت قناة مصر التعليمية ومدرستنا ومنصة البث المباشر.

وأشارت إلى أنها تقسم يومها المذاكرة أكثر من مادة لكسر الملل ومنع التراخي، لافتة إلى أن شخصية الأوائل هذا العام اختلفت لأن الموضوع كان يعتمد على الفهم وليس الحفظ.