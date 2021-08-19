نشرة المرأة والصحة|أسباب غير متوقعة لتصلب الشرايين.. فايزر تعلن جرعة معززة من لقاحها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير الآتي..

يعتقد مصاب الوسواس القهري ، أن الظروف أو الإجراءات التي يعتبرها معظم الناس غير ضارة ، مثل لمس مقبض الباب ، قد يكون لها عواقب وخيمة تتطلب استجابات تصحيحية شديدة ، إن لم يكن تجنبًا تامًا.

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشارى عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن بعض النساء تعانين من التوتر والقلق تجاه الإصابة بالعقم عندما يخططن لتأجيل فكرة الحمل والأمومة، وهذا الأمر يختلف من إمرأة إلى أخرى وتواجه بعض النساء صعوبة في الحمل بينما لا تعاني أخريات من ذلك بغض النظر عن العمر أو الظروف.

صرح الدكتور وليد الدالي، أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الجهاز الوعائي البشري يحتوي على مجموعة من الأوعية الدموية تتمثل في الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية، فالشرايين تقوم بمهمة نقل الدم من القلب إلى باقي الأعضاء، بينما الأوردة مهمتها نقل الدم من أعضاء الجسم إلى القلب.

قدمت شركة فايزر بيانات التجارب السريرية المبكرة إلى إدارة الغذاء والدواء وذلك للحصول على إذن لقاح معزز لـ Covid لكل من يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكبر وليس فقط الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.