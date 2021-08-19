استشاري أمراض نفسية يكشف أهم أسباب فشل الزواج.. فيديو

قال دكتور محمد هاني، استشاري الأمراض النفسية والعصبية، أن هناك مشاكل من الممكن أن تظهر خلال الفترة ما قبل الزواج سواء للرجل أو المرأة مؤكدا أن هذا يعد طابعا ولن يتغير.

وأضاف محمد هاني خلال لقاء له لبرنامج “3ستات" عبر فضائية “صدى البلد”، أنه عندما تظهر تلك المشاكل بعد الزواج من الممكن أن تؤدي إلى حالات القتل كما ظهرت خلال الفترة الأخيرة بين الأزواج.

وتابع استشاري الأمراض النفسية والعصبية، أن هناك لغة المن، أي أنه يتفضل طرف على الطرف الآخر يؤدي إلى علاقة زوجية فاشلة.

هناك فرق بين المشاكل النفسية والأمراض النفسية

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن هناك فرقا بين المشاكل النفسية والأمراض النفسية، فالمشاكل النفسية هي التي تحدث نتيجة ضغط الشغل والعقبات، لذلك من الممكن مساندته عن طريق إزالة العقبات ودعمه ومساعدتهم في اتخاذ القرارات السليمة.



وتابع محمد هاني، أن المرض النفسي مثل الاكتئاب والانفصام في الشخصية يحتاج لتأهيل وأدوية ومن ثم عمل اتزان في حياته، ويحتاج لتدخل علاجي لفترة معينة.



وأضاف أن المشاكل النفسية يمكن التقليل منها عن طريق عدم الضغط على هذا الفرد وتقليل شحنة الغضب، مساعدته على اتخاذ القرارات الصح ودعمه، ومحاولة إخراجه من العزلة، وتقدير هذا الفرد.



واستكمل أنه يجب تعليمه الثبات الانفعالي والثبات النفسي لأن العصبية ممن أن تجعله يخسر أشياء كثيرة، وتعليمه كيفية التوازن النفسي والتأقلم مع ضغوط الحياة.