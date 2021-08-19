استشاري: الأطفال يصابون بالأذى النفسي عند مشاهدة الخلافات الزوجية ..فيديو

قال دكتور محمد هاني ، إستشاري الأمراض النفسية والعصبية، إن الحياة الزوجية مجهود بين الرجل والمرأة ، مؤكدا أنه إذا قصر أي طرف تظهر المشاكل التي تهدد تلك العلاقة الزوجية.

وأضاف هاني خلال لقاء له لبرنامج “3 ستات” عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن الأطفال يصابون بالأذى النفسي عند مشاهدة الخلافات الزوجية مشيرا إلى أن أحد الزوجين قد يقتل الآخر نتيجة تلك الخلافات أمام الأبناء.

وتابع استشاري الأمراض النفسية والعصبية، أن صفة الانتقام قد تكون لدى الأطفال نتيجة تلك الخلافات الزوجية.

قال الدكتور محمد هاني ، إنه كلما أحب الشخص الشيء الذى يعمله، كلما أبدع صنعا، حيث إن حب العمل وإتقانه من المتطلبات الأساسية التي تضمن النجاح في أيّ ميدان مهنيّ، حيث إنّ وجود شغف ورغبة لدى العاملين في وظيفة معينة يمنحهم دافعاً قوياً للإبداع فيه وإتقانه، ممّا يجعلنا نعتبر أنّ حب العمل بمثابة طريق حتمي للوصول إلى الغايات وتحقيق الأهداف المهنية.

عندما يحب الشخص عمله، يكون سعيدا

وأضاف استشاري الصحة النفسية، ، أنه عندما يحب الشخص عمله، يكون سعيدا وقت أدائه لهذا العمل حتى وإن كان مرهقا، كاشفا أن الشيء الرئيسي لنجاح الشخص في عمله هو حبه له وإتقانه جيدا.

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن حب العمل يجعل الشخص ينجح في مجاله، كما أنه يجعله يتقدم ويترقى في المجال في فترة قصيرة، وكلما زاد حب الشخص لعمله أو علاقته مع شخص كلما ازداد نجاحه في العمل أو نجاحه في هذه العلاقة.