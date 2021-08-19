عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: الأطفال يصابون بالأذى النفسي عند مشاهدة الخلافات الزوجية ..فيديو

دكتور محمد هاني ،
دكتور محمد هاني ، إستشاري الأمراض النفسية والعصبية

قال دكتور محمد هاني ، إستشاري الأمراض النفسية والعصبية، إن الحياة الزوجية مجهود بين الرجل والمرأة ، مؤكدا أنه إذا قصر أي طرف تظهر المشاكل التي  تهدد تلك العلاقة الزوجية.

 

استشاري صحة نفسية يكشف سبب استمرار العلاقات| فيديو

استشاري صحة نفسية: الصداقة الحقيقية تخلو من المصالح

وأضاف هاني خلال لقاء له لبرنامج “3 ستات” عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن الأطفال يصابون بالأذى النفسي عند مشاهدة الخلافات الزوجية مشيرا إلى أن أحد الزوجين قد يقتل الآخر نتيجة تلك الخلافات أمام الأبناء.

 

وتابع  استشاري الأمراض النفسية والعصبية، أن صفة الانتقام قد تكون لدى الأطفال نتيجة تلك الخلافات الزوجية. 

 

قال الدكتور محمد هاني ، إنه كلما أحب الشخص الشيء الذى يعمله، كلما أبدع صنعا، حيث إن حب العمل وإتقانه من المتطلبات الأساسية التي تضمن النجاح في أيّ ميدان مهنيّ، حيث إنّ وجود شغف ورغبة لدى العاملين في وظيفة معينة يمنحهم دافعاً قوياً للإبداع فيه وإتقانه، ممّا يجعلنا نعتبر أنّ حب العمل بمثابة طريق حتمي للوصول إلى الغايات وتحقيق الأهداف المهنية.

 

 عندما يحب الشخص عمله، يكون سعيدا

 

وأضاف استشاري الصحة النفسية، ، أنه عندما يحب الشخص عمله، يكون سعيدا وقت أدائه لهذا العمل حتى وإن كان مرهقا، كاشفا أن الشيء الرئيسي لنجاح الشخص في عمله هو حبه له وإتقانه جيدا.

 

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن حب العمل يجعل الشخص ينجح في مجاله، كما أنه يجعله يتقدم ويترقى في المجال في فترة قصيرة، وكلما زاد حب الشخص لعمله أو علاقته مع شخص كلما ازداد نجاحه في العمل أو نجاحه في هذه العلاقة.

ستشاري الأمراض النفسية والعصبية الصحة النفسية العلاقات الحياة الزوجية الأذى النفسي

ترشيحاتنا

الصديق وقت الضيق.. مصر والأردن تساعدان لبنان بالغاز والكهرباء

إخلاء منطقة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مشبوهة

مستقبل المحترفين المصريين | ليفربول يغري صلاح براتب أسطوري.. والنني على أعتاب الرحيل

هل هناك صلاة التوبة للتكفير عن الذنوب؟.. الإفتاء تجيب

حماية المستهلك يحذر من منتجات تخسيس بالأسواق غير مصرح بها

عدم قبول طعن «الأولمبية» على قرار حل اتحاد كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

وزير التعليم ينفي زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية 3%

أزمة التفويت تشتعل.. المقاصة يشكو مالك وادى دجلة لوزير الرياضة رسميا

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

بعد الجدل السائد.. مصدر يحسم مصير توقيع إيهاب جلال لبيراميدز رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

فيديو

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: نقطة نور وسط العتمة

د. محمد حجاب يكتب: كليات القمة بين الوهم والحقيقة

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ