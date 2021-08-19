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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. أبوظبي تعلن إجراءات جديدة لدخول الإمارة

الإمارات
الإمارات

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي من داخل الدولة للمطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والبدء بالعمل بها من يوم الجمعة 20 أغسطس 2021.

ووفقاً للإجراءات الجديدة، يستطيع المطعّم أو المشارك في الدراسات السريرية دخول الإمارة إن كانت صفته تظهر باللون الأخضر على تطبيق الحصن بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة (حرف E أو النجمة). وتظهر الحالة الخاصة (حرف E أو النجمة) بعد إجراء فحص مسحة أنف (PCR) وتبقى ظاهرة لمدة 7 أيام.

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وأكدت اللجنة بأنه لا يتعين على المطعّم أو المشارك في الدراسات السريرية إن كانت حالته الخاصة (حرف E أو النجمة) ظاهرة على تطبيق الحصن إجراء أي فحوصات إضافية بعد دخول الإمارة في حال البقاء فيها.

وأوضحت اللجنة أن برتوكول الدخول هذا يطبق مع بروتوكول السفر المعتمد على الزوار القادمين من خارج الدولة.

كما أعلنت اللجنة أن برتوكول الفحوصات الحالي المعتمد لدخول إمارة أبوظبي سيستمر تطبيقه على غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والذي يتطلب نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 ساعة أو نتيجة فحص الليزر (DPI) استلمت خلال 24 ساعة، مع إجراء فحوصات إضافية في حال البقاء في الإمارة كما هو معلن سابقاً.

الامارات الوافدين إجراءات جديدة إمارة أبوظبي لجنة إدارة الطوارئ والأزمات تطبيق الحصن

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