هايكو ماس: ألمانيا أجلت فوق الألف شخص من أفغانستان حتى الآن

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس، إن ألمانيا أجلت حتى الآن إجمالا أكثر من ألف شخص من أفغانستان.

وغادرت أول رحلة عسكرية ألمانية من كابول في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء. ومنذ ذلك الحين ، تقوم طائرات البلاد برحلات منتظمة من وإلى العاصمة الأفغانية.

وتتضمن العملية ثلاث طائرات عسكرية تنقل الناس من كابول إلى طشقند ، ومن هناك تنقلهم لوفتهانزا إلى ألمانيا.

وغرد وزير الخارجية الألماني عبر حسابه على تويتر قائلا “غادرت طائرة أخرى كابول، وبالتالي، تم إنقاذ أكثر من 1000 شخص من أفغانستان منذ يوم الاثنين، والعمل الذي يقوم به جنودنا والشرطة الفيدرالية وزملاؤنا الدبلوماسيون على الأرض لا يمكن تقييمه”.