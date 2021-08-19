عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هايكو ماس: ألمانيا أجلت فوق الألف شخص من أفغانستان حتى الآن

وزير خارجية المانيا
وزير خارجية المانيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس، إن ألمانيا أجلت حتى الآن إجمالا أكثر من ألف شخص من أفغانستان.

وغادرت أول رحلة عسكرية ألمانية من كابول في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء. ومنذ ذلك الحين ، تقوم طائرات البلاد برحلات منتظمة من وإلى العاصمة الأفغانية. 

وتتضمن العملية ثلاث طائرات عسكرية تنقل الناس من كابول إلى طشقند ، ومن هناك تنقلهم لوفتهانزا إلى ألمانيا.

هرب من حرب كابول فمات في يوركشاير.. مصرع طفل أفغاني ببريطانيا

العثور على أشلاء بشرية لأفغان تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية أثناء إقلاعها من كابول

وغرد وزير الخارجية الألماني عبر حسابه على تويتر قائلا “غادرت طائرة أخرى كابول، وبالتالي، تم إنقاذ أكثر من 1000 شخص من أفغانستان منذ يوم الاثنين، والعمل الذي يقوم به جنودنا والشرطة الفيدرالية وزملاؤنا الدبلوماسيون على الأرض لا يمكن تقييمه”.

بريطانيا أفغانستان وزير الخارجية وزير الخارجية الألماني العاصمة الأفغانية لوفتهانزا

موضوعات متعلقة

وزراء خارجية: على طالبان ضمان مرور آمن للأفغان والأجانب من كابول

بعد تسليمه لـ الجنائية.. اتهامات بالثراء الحرام والقتل العمد تطارد زوجة البشير

السفارة الألمانية في القاهرة تعلن عن فرص عمل جديدة |خدمات

هرب من حرب كابول فمات في يوركشاير.. مصرع طفل أفغاني ببريطانيا

روسيا: لم نؤيد تغيير السلطة في أفغانستان

بتمويلات 25 إلى 50 مليون دولار.. داعش يوسع وجوده في أفغانستان

سفيرة مصر في قيرجيزستان تبحث فرص التعاون بالصحة والاستثمار والزراعة والتبادل التجاري

سفير مصر بـ فيتنام يشارك باجتماع لجنة التعاون المشترك بين البلدين في التجارة والصناعة

ترشيحاتنا

البريد: نستهدف فتح آفاق تعاون مع جميع الوزارات لخدمة المواطنين

مصدر في طالبان يوضح مستقبل الحكومة وسياستها تحت حكم الحركة

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

وزير التعليم: لن نسمح بالغياب في المدارس إلا لأصحاب الأعذار القانونية

تاج الدين: لقاحات كورونا المعترف بها دوليا موجودة بمصر .. فيديو

جمال ياقوت: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية يرسخ أركان الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

بعد تنفيذ القرار الرئاسي.. شروط وطريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

الصحة تزف خبرا سارا للمصريين المسافرين للخارج

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

فيديوجراف.. مفيش مستحيل .. قصة نجاح أكبر طالبة سنا في الثانوية العامة

5 نصائح لحماية ابنك من الانتحار بسبب نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

آلاء خليل زيدان تكتب: سلبيات تُهدد قِيَم المجتمع

منى عاشور تكتب: يا دعاة المادة دعوا الصنعة لصانعها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ