موجز الاقتصاد| تحذير من منتجات تخسيس غير مصرح بها في الأسواق .. شروط وطريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

نشر موقع صدي البلد الإخباري، مجموعة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية خلال الساعات الماضية، وجاءت كالأتي:

حذر حماية المستهلك من تداول منتجات "فيتارم - زوريل - زيلدن هارفا" على أنها منتجات تخسيس وهو مخالف للحقيقة، حسب الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيسبوك.

تراجع 11 قطاعًا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس - اخر جلسات الأسبوع - على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.33%، تلاه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.25%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.22%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.39%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.23%، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.99%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.86%.

ينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم، الخميس 19 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

كشف تقرير صادر عن شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتظام صرف مقررات الدعم لشهر أغسطس الجاري من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين (محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية).

يستعرض صدى البلد شروط استخراج بطاقة تموين جديدة 2021 بعد تنفيذ القرار الرئاسي لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه منذ أول يوليو الماضي.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 500 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليستقر عند مستوى 715.2 مليار جنيه مقابل 715.7 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها.