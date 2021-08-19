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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| تحذير من منتجات تخسيس غير مصرح بها في الأسواق .. شروط وطريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

صدى البلد

نشر موقع صدي البلد الإخباري، مجموعة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية خلال الساعات الماضية، وجاءت كالأتي:

حماية المستهلك يحذر من منتجات تخسيس بالأسواق غير مصرح بها

حذر حماية المستهلك من تداول منتجات "فيتارم - زوريل - زيلدن هارفا" على أنها منتجات تخسيس وهو مخالف للحقيقة، حسب الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيسبوك.

هبوط 11 قطاعًا بالبورصة المصرية اليوم الخميس

تراجع 11 قطاعًا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس - اخر جلسات الأسبوع - على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.33%، تلاه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.25%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.22%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.39%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.23%، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.99%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.86%.

سعر الذهب اليوم الخميس 19 أغسطس 2021

ينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم، الخميس 19 -8 2021، في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

صرف 82% من مقررات التموين لشهر أغسطس الجاري

كشف تقرير صادر عن شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتظام صرف مقررات الدعم لشهر أغسطس الجاري من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين (محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية).

بعد تنفيذ القرار الرئاسي.. شروط وطريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

يستعرض صدى البلد شروط استخراج بطاقة تموين جديدة 2021 بعد تنفيذ القرار الرئاسي لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه منذ أول يوليو الماضي.

البورصة تخسر 500 مليون جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها خلال الأسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 500 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليستقر عند مستوى 715.2 مليار جنيه مقابل 715.7 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها.

الاقتصاد البورصة التموين حماية المستهلك بطاقة تموين سعر الذهب اليوم

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