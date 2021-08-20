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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يتصدر تويتر .. والجمهور: فعلا نجم الجيل

صدى البلد

تصدر الفنان تامر حسني موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد حفله المبهر بالساحل الشمالي، على المسرح الروماني بمارينا الساحل الشمالي بعد نفاذ كل تذاكر الحفل المطروحة على موقع الحجز المخصص تيكت مارشيه. 

وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وعبروا عن اعجابهم بأدائه واغانيه الجديدة من مسرح الساحل.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل تامر حسني بين ثلاث فئات الأولى هي الفضية ويبلغ سعرها 300 جنيه، فيما وصلت أسعار التذاكر الذهبية إلى 600 جنيه، وبدأ الحفل في تمام العاشرة مساءا.

 

وقدم تامر حسني في حفله المقام على المسرح الروماني لأول مرة عروضا مبهرة وتفاعل الجمهور مع الأغاني الجديدة التي يحرص نجم الجيل على غنائها في حفلاته مؤخرا. 

تعاقدت قناة المحور على تسجيل وإذاعة أضخم حفل غنائي لنجم الجيل تامر حسني على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، عبر شاشة المحور ، كما ستقوم القناة بتصوير وإنتاج الحفل تلفزيونيا.
يذكر أن النجم تامر حسني، أجرى بروفات مكثفة مع فرقته الغنائية استعدادا للأغنيات التي غناها في حفل الليلة.

ونشر تامر حسني على صفحته الرسمية بموقع انستجرام فيديو من تحضيرات الحفل، وكتب عليها قائلا :"من تحضيرات الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالي، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانية المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات وأتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه لإنه حقيقي هو مسرح عظيم".

وسبق وافتتح تامر حسني أول حفلات الصيف بالعلمين، وسط استعراض مسرحي و بحضور جماهيري مكثف ، وابهار مسرحي من حيث ديكورات المسرح وإضاءته وحجمه واستعراضاته وسط إشادة من النقاد والجماهير.  

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