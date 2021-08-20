بالعيش والطحينة.. طريقة الفلافل السورية المقرمشة

تعتبر طريقة الفلافل السورية المقرمشة من أكثر الوصفات الشهية والمميزة المشهورة في سوريا، وتعتمد في طريقة تحضيرها على الحمص والخضروات، وعلى عكس الفلافل المعتادة التي تعتمد على الفول المدشوش في طريقة تحضيرها.



وقدم الشيف عمر طريقة الفلافل السورية المقرمشة بنفس وصفتها الأصلية، ويمكن تقديمها مع طحينة الحمص والسلطة الخضراء والعيش السوري والشامي، وهي وجبة شهية يمكن تحضيرها على الإفطار وخلال وجبة العشاء.

طريقة الفلافل السورية المقرمشة

طريقة الفلافل السورية المقرمشة

مقادير طريقة الفلافل السورية المقرمشة :

1 كوب حمص، منقوع لمدة 24 ساعة

½ كوب فول، مجروش ومنقوع لمدة 24 ساعة

¼ كوب بازلاء، منقوعة لمدة 24 ساعة

¼ باقة بقدونس

2 ملعقة كبيرة شبث أخضر، مفروم

2 فص ثوم، مقشر

2 بصلة وسط، مقشرة ومقطعة أرباع

1 ملعقة صغيرة بايكينج باودر

½ ملعقة صغيرة بايكينج صودا

2 ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة، مطحونة خشن

2 ملعقة صغيرة سمسم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب زيت نباتي للقلي



طريقة الفلافل السورية المقرمشة :

1- نقوم بفرم المكونات التالية معاً في ماكينة الفرم أو محضر الطعام: الحمص، الفول المجروش، البازلاء، البصل، الثوم، البقدونس،

الشبت ويكون الفرن لدرجة ناعمة نسبياً.

2- تخلط المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم يضاف الكمون، الكزبرة والملح.

3- يضاف القليل من الماء حوالي ربع كوب، والبيكربونات والباكينج باودر، اخلطي جيداً واتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

4- يوضع الزيت في مقلاة مجوفة وسخنيه جيداً على نار عالية حتى لا تتفتت الفلافل.

5- نقوم بتشكيل الفلافل على شكل أقراص إما باليد أو بواسطة قالب الفلافل، ونرش فوقها السمسم وضعيها فى الزيت.

6- بعد الإنتهاء من وضع الأقراص نخفض النار قليلاً ونكمل القلي إلى أن تنضج تماما .

7- نقوم بتصفية الفلافل السورية المقرمشة من الزيت وتقدم ساخنة.