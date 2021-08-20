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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق ضخم في بلدتين جنوب وشمال لبنان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اندلع حريق كبير ظهر اليوم في بلدة صريفا الجنوبية اللبنانية وأتى على مساحات من كروم الزيتون.

 

وسارعت سيارات الدفاع المدني وفرقها بالعمل على إخماد الحريق فيما ناشد أهالي المنطقة المساعدة بأسرع وقت ممكن لأنه بات يهدد المنازل المجاورة.


كما اندلع حريق كبير آخر في حرج صنوبر في بلدة عيات في عكار شمال لبنان امتد شرقاً على مساحات واسعة من الحرج.


وأوضح رئيس مركز الدفاع المدني في البلدة الشمالية طلال أيوب أن ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح التي تشتد أحياناً أديا إلى اتساع رقعة النيران ما اضطر المركز إلى طلب المساعدة من مراكز أخرى.

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واستبعد أيوب أن تصل النيران إلى المنازل الموجودة في المنطقة.


وفى مطلع الشهر الجاري اندلع حريق كبير أيضًا في  المدينة الصناعية بمنطقة كفر رمان النبطية، وأسفر الحريق الذي اندلع في المنطقة الصناعية بالنبطية عن احتراق عدد الشاحنات والسيارات.

 حرائق عاتية حول العالم


جدير بالذكر أن هذا الصيف الجاري شهد نشوب حرائق عاتية في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في مناطق الشرق الأوسط، حيث عانت دول مثل تركيا واليونان والجزائر وتونس ولبنان من ظاهرة الحرائق التي عزاها علماء إلى الاحتباس الحراري بينما يعتقد آخرون أنها حرائق مفتعلة.

وأدت هذه الحرائق إلى مقتل العشرات وأجبرت الكثيرين على الفرار من منازلهم، كما دمرت مساحات شاسعة من الغابات والأشجار.

اندلاع حريق لبنان شمال قرية اللبنانية

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