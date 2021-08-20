نادية مصطفى تطرب جماهير القلعة.. والحلو عراف الأغنية المصرية

تالق جيل الوسط فى امسية من الطرب الخالص حملت مذاق زمن الفن الجميل واقيمت ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر .

فعلى مسرح المحكى اطربت النجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة الجمهور بمجموعة من اعمالها الخاصة التى تجاوب معها الجميع بالتصفيق والهتاف كان منها شدوني عينيك ، جاي ف ايه ، مسافات ، الصلح خير ، سلامات الى جانب عدد من ايقونات الموسيقى العربية منها اكدب عليك ، البوسطجية ، اهواك وادعو لمصر .

بعدها تغنى عراف الاغنية المصرية النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار بباقة مختارة من اعماله الشهيرة التى تعد من علامات الفن الجاد فى مصر والوطن العربى كان منها زيزينيا ، ليالى الحلمية ، اه واه ، يا حبيبي ، تتساوا ، جت م الغريب ، اهيم شوقا ، صدقي ، الاولة ، عراف ولا كنت يوم بنكسر .

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