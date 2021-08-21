مانشستر سيتي يبحث عن فوزه الأول في الدوري الإنجليزي ضد نورويتش

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره نورويتش سيتي، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على استاد “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الثانية، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالتأكيد فإن مانشستر سيتي حامل اللقب، سيسعى بكل قوة من أجل تعويض هزيمته في الجولة الافتتاحية أمام توتنهام هوتسبير، بهدف دون رد.

وما زال سيتي حامل اللقب هو الطرف الأبرز في الوقت الحالي والمرشح للحفاظ على لقبه بعد التعاقد مع جاك جريليش في صفقة قياسية بالدوري.



وانضم قائد أستون فيلا جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، في صفقة هي الأغلى في البريميرليج.

ويتطلع سيتي للتطور دائما وعدم الاعتماد على مجده السابق.

لكن آمال جوارديولا في المجد القاري تعتمد على سيطرة محلية ثابتة وسيكون الدفاع عن لقب الدوري، ذا أهمية قصوى.

تصريحات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن اللقاء

قال جوارديولا: "دانيال فاركي مدرب استثنائي، أنا أستمتع دائما بمشاهدة فرقه وهي تلعب".

وتابع: "لم أشاهد الكثير في العام الماضي ولكن العام الذي قضوه في الدوري الممتاز لم يحققوا نتائج جيدة لكنهم لعبوا بشكل جيد حقا.. هو فريق يعتمد على استغلال تحركات تيمو بوكي والآخرين".

وأتم: "سنستعد لمواجهة فريق جيد حقًا. يسعدنا للغاية أن نلعب أخيرا في الاتحاد مع وجود جماهيرنا.. لدي الكثير من الاحترام لهم، وخاصة دانيال. نأمل أن يكونوا في مستوى جيد".