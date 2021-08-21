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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بدء تنسيق الجامعات 2021.. توافد طلاب المرحلة الاولي لمعامل زراعة جامعة عين شمس.. صور

تنسيق المرحلة الأولى
تنسيق المرحلة الأولى 2021

بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة من المرحلة الاولي في تنسيق الجامعات ٢٠٢١بمعامل كلية الزراعة جامعة عين شمس حيث بدأت أعمال التنسيق الالكترونى وتستمر حتى الأربعاء ٢٥ من الشهر الجاري.

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تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن نظام القبول في الجامعات الأهلية

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تنسيق الجامعات 2021.....جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الاولى لتسجيل رغباتهم اليوم


وأكد الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ، علي جاهزية معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية، لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت إدارة الكلية بتوفير مجموعة من الارشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل. 

 


 كما أكد  عميد الكلية أن إدارة الكلية تستعد لاستقبال الطلاب وتوفر لهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم ، بالإضافة إلى عمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء الأمور.
 


وتابع الدكتور احمد ، إن الكلية تحرص على طباعة الملصقات الإرشادية للطلاب، فضلا عن تجهيز القاعات بمكيفات هوائية .

وأوضح عميد  الكلية أن الخدمة التي تقدم لطلاب الثانوية العامة مجانا   مزودة بالطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكترونى للرغبات،


.نصائح لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة أثناء التقديم في تنسيق ٢٠٢١

 


وبدا طلاب المرحلة الاولي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في ٢٠٢٠-٢٠٢١   السبت، في تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق الجامعات ٢٠٢١والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى في الأربعاء القادم.

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