أول دفعة من جامعة الزقازيق تجتمع في "صالون الزمن الجميل".. شاهد

قال عبد الوهاب فليفل، أحد مؤسسي فكرة "صالون الزمن الجميل" بـ جامعة الزقازيق، إن الفكرة كانت لزميل لهم في الدفعة منذ حوالي 24 عاما، وكانت فكرته أن يجمع شمل دفعته من جديد، ويجتمعون في الجامعة، ويتحدثون عن أنفسهم ويتقابلون ببعضهم البعض مجددا.

وتابع عبد الوهاب فليفل، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "الأولى"، والفضائية المصرية، أن أصدقاءه من الدفعة كانوا يجتمعون بالنادي الزراعي بالزقازيق، مرة أسبوعيا، ثم الانتقال بعد ذلك للاجتماع بنادي العاملين في وسط البلد، موضحا أن معظم المنتمين للصالون من موظفي جامعة الزقازيق السابقين.

وأوضح أن أهم مؤسسي الفكرة "علاء وهدان " و"محسن شاور" "وعبد العزيز عبد الكامل" والذين توفوا، من أبناء الدفعة الأولى لجامعة الزقازيق.

وأكمل أن هناك عددا من خريجي الجامعات الأخرى تواصلوا معهم، لتنفيذ الفكرة، خاصة من جامعة عين شمس، والذين دشنوا نفس الفكرة باسم " صالون الزمن الجميل جامعة عين شمس".

وواصل: في بداية تأسيس الصالون انضم عشرات من المنتمين للدفعة والموظفين، وأرباب النشاط الطلابي، إلى غير أجيال متعاقبة من الجوالة، وأنا كنت رئيس لاتحاد طلاب كلية تجارة جامعة الزقازيق.