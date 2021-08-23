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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دونجا بديلاً.. ميدو: صفقة تبادلية ضخمة تضع ثلاثي بيراميدز على أبواب الزمالك

ميدو
ميدو

كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، أن هناك صفقة تبادلية  ضخمة بين الزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "هناك صفقة ستكون خلال الأيام المقبلة بين الزمالك وبيراميدز فى مجموعة من اللاعبين وأبرزهم سيكون أحمد أيمن منصور ومحمود وادي ودونجا هم الأقرب للانضمام للقلعة البيضاء".


وأضاف: "بيراميدز مهتم للغاية بالتعاقد مع عبد الله جمعة وهو قريب للرحيل عن الزمالك، ودونجا بديل طارق حامد فى السنوات المقبلة".

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اليوم.. تدريبات خاصة للاعبي الزمالك المستبعدين من مواجهة الإنتاج الحربي

ويلتقي الزمالك بفريق الإنتاج الحربي، غدا الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط، عن غريمه التلقيدي الأهلي.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري المصري الممتاز

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

الدوري المصري الدوري الممتاز الانتاج الحربى طارق حامد الزمالك بيراميدز ميدو نادي الزمالك

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