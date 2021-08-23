دونجا بديلاً.. ميدو: صفقة تبادلية ضخمة تضع ثلاثي بيراميدز على أبواب الزمالك

كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، أن هناك صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعى "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "هناك صفقة ستكون خلال الأيام المقبلة بين الزمالك وبيراميدز فى مجموعة من اللاعبين وأبرزهم سيكون أحمد أيمن منصور ومحمود وادي ودونجا هم الأقرب للانضمام للقلعة البيضاء".
وأضاف: "بيراميدز مهتم للغاية بالتعاقد مع عبد الله جمعة وهو قريب للرحيل عن الزمالك، ودونجا بديل طارق حامد فى السنوات المقبلة".
ويلتقي الزمالك بفريق الإنتاج الحربي، غدا الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، باستاد الدفاع الجوي.
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط، عن غريمه التلقيدي الأهلي.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.
قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري المصري الممتاز
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.