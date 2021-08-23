تحرك برلماني عاجل بعد ظهور أول حالة دلتا بلس كورونا

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي رئيس البرلمان بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية فى المطاعم والمولات والأماكن المغلقة وبسبب انتشار الحفلات الصاخبة التى تدعو للتزاحم الكبير دون اتباع إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

قالت “عبد الحليم" فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إنه منذ شهر رمضان وهناك تقاعس كبير من الحكومة فى رقابة المواطنين بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية والأمر يسوء فى الشارع المصرى او فى المراكز المسؤولة عن تطعيم المواطنين حيث ان اغلب المواطنين لا يرتدون الكمامة ويجب على الدولة مراقبة ذلك وضع أشخاص قادرين على السيطرة على الوضع.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن اليوم ظهر نوع جديد من فيروس كورونا وهو دلتا بلس وهو سريع الانتشار ويجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية، قائلة:" مسؤولية مواطن وحكومة مع بداية ظهور الكورونا كانت الأفراح مغلقة والحفلات ايضا ولكن الآن جميعها متاحة ولا يوجد اتباع الإجراءات الاحترازية".

انتشار فيروس كورونا عن طريق الحفلات

وعن انتشار دلتا بلس كورونا عن طريق انتشار الحفلات: قالت النائبة، إن فيروس كورونا سريع الانتشار ويستغل اى تجمع في نشر العدوى لعدد اكبر ووجود حفلات تجمع بين أعداد كبيرة من المواطنين دون اتباع إجراءات احترازية ينشر العدوى سريعا.

وأكدت أن معظم المطاعم والسينمات لا يوجد بها إجراءات احترازية بالإضافة الى وسائل المواصلات المختلفة ونسأل الحكومة اين الغرامات وأين العقاب ؟

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: قالت إن أول حالة لفيروس كورونا من نوع دلتا بلس، تم اكتشافها في مصر لسيدة أجنبية في شهر 7 الماضي.

وأضافت أن كل اللقاحات تعطي مجانا، والمصاريف المعلنة هي إدارية فقط، مضيفة أنه سيتم اعفاء الطلاب من مصاريف استخراج شهادة لقاح فيروس كورونا، حال طلب ذلك.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، أنه يوجد أولوية ثانية، لتلقيح الطلاب بالتعليم قبل الجامعي، بالداخل، للطلاب في سن 18 عاما.



وأضافت أنه سيتم اللجوء الي 6 مراكز ميجا سنتر، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وقنا وأسيوط، وأغلبها سيعمل لأغراض السفر.



وأضافت انه تم التوسع في مراكز التلقيح من 580 الي 657 مركزا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.



وأكدت انه يتم استخدام دواء جديد يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة "مونوكلونال"، وتم توفير 15 الف جرعة منه بحوالي 5 ملايين دولار، مضيفة انه يتم الشفاء في أقل من 48 ساعة.



وأضافت، انه تم تصنيع 15 مليون جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك، وأول مليون جرعة سيتم توريدها غدا لمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضافت أنه تم ارسال اكثر من 7 ملايين رسالة بالجرعة الثانية.

وأكدت ان أولويات الدولة، هو أخذ دروس من السابق، وخاصة في مجال التعليم، وأولويتنا في مجال السفر بغرض التعليم والعلاج و العمل، و يتم الان التلقيح للمبعوثين التابعين للتعليم العالي بمبني حي السفرات.

وبالنسبة، للطلاب المبعوثين التابعين لقطاع التعليم اقل من 18 سيتم تلقيحه بلقاحه المناسب للدولة، بينما المسافرين بغرض العلاج بالخارج عليهم التوجه لمكتب خدمات المواطنين بوزارة الصحة، للحصول على اللقاح المعتمد بالدولة المسافر لها خلال 48ساعة.

وأضافت أنه بالنسبة للمسافر لغرض الهجرة، سيتم التنسيق مع وزارة الهجرة، بما يفيد للمسافرين بنوع اللقاح المشترط من الدولة الذاهب لها، أما المسافر لغرض السياحة، لن يتم تلقيحه باللقاح المشترط لدولة السفر، وسيدرج بدوره في حركة اللقاح العادية.



وأوضحت أن العاملين بقطاع التعليم لابد أن يسجلوا قبل 31 أغسطس، لكي يستطيع اخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي، وسيتم تلقيح كل العاملين والموظفين بالقطاع، والتسجيل والتلقيح سيكون لكل الجامعات بجميع انواعها، والخاصة والاهلية، وسيتم امدادهم باللقاحات حسب الطلب،ولن يسمح لهم بالدخول، حتي يأخذوا الجرعة الثانية.

وحددت زايد، رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا الخاصة بالطلاب ب ٢٥ جنيها فقط وهي شهادات معتمدة ومؤمنة والدفع سيكون اون لاين، لافتة الي اعتماد الوزارة علي قاعدة البيانات التي ارسلتها التعليم العالي بأسماء الطلاب للتأكد عند استخراج شهادات معتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا بأن هذا الشخص طالب.