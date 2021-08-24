أخبار التعليم| ضوابط تظلمات طلاب مدارس المتفوقين.. قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل.. وتعرف على القمر الأزرق

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحداثها.





محو أمية 2168 فرد من خلال 2456 طالب بجامعة الفيوم

عقدت اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي (محور محو الأمية) بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعها الدوري وذلك بحضور د. آمال ربيع المدير التنفيذي للجنة وأيمن حلبة أمين عام الجامعة ورجب فاروق إمبابي مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم وغادة مصطفى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نظمت مدرسة السادات الابتدائية ، بالتعاون مع مركز إعلام قنا ، ندوة بعنوان" الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة الواعد "، لتوعية المدرسين بأهمية الطاقة المتجددة، حاضر فيها المهندس أسعد محمد رئيس قسم الاعلام و التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. منى محمود عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول التعاون العلمى والبحثى بين المدينة والمؤسسات الصناعية بالسعودية.

أعلن مكتب التنسيق بجامعة عين شمس عن إعداد طلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، والذين تم استقبالهم في اليوم الثالث للتنسيق من خلال 13 معملا في خمس كليات هي (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم عملية تطعيم العاملين بتعليم بورسعيد بالجرعة الثانية من ‏اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم.‏

أعلن على السيد رئيس إتحاد طلاب جامعة حلوان عن بدء تسجيل طلاب الجامعة، لتلقى لقاح فيروس كورونا والذى تسعي الجامعة لتوفيره لجميع منتسبيها، سواء كان ضمن إعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة أو طلاب الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية والمشرف على المستشفيات الجامعية.

قررت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب تظلمات الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة الدارسين ب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

استقبل الدكتور وليد الطنطاوى مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة الطالبة أسماء محمد عبد السلام الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ادبى دمج بمجموع ٤٠٨ من ٤١٠ درجات لتسجيل رغباتها فى المرحلة الأولى للعام الجامعي 2021-2022 م .

أكد الدكتور أحمد الجيوشي الخبير التربوي نائب وزير التعليم السابق، أننا نحتاج الى عمل منظومة معلومات سوق العمل وأن هذه المنظومة سوف تعمل على تزويد الدولة والمجتمع بالعدد المطلوب فى كل قطاع من قطاعات العمل .

تفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إنشاءات جامعة الزقازيق الأهلية، بحضور الدكتور هشام فوزى عميد كلية الهندسة، والدكتور ياسمين صبرى رئيس قسم العماره بكلية الهندسة ، والنقيب مؤمن البحيرى من إدارة الأشغال العسكرية المسند لها تشطيب الجامعة ، وذلك في إطار متابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية في جامعة الزقازيق الأهلية .

القمر الأزرق مصطلح ليس بجديد على أسماع هواة الفلك ومحبي رصد الظواهر الفلكية، والقمر الأزرق هو ظاهرة فلكية المقصود بها اكتمال قمر شهر المحرم 1441 بدرا .

حرصت الجامعات المصرية بجميع كلياتها وقطاعاتها المختلفة، على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بلقاح كورونا كوفد 19، وذلك لوقايتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس حتى يبدأ العام الدراسي الجديد بأمان ودون خوف وقلق خطر الاصابة، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في قاعدة التطعيمات، خاصة أن الفترة الماضية تم تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية المختلفة والمستشفيات التي تم تخصيصها للعزل.