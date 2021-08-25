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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني يشكر الرئيس بعد عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان

السيسي
السيسي

قال أحمد المسلماني الكاتب و المحلل السياسي، إنه يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسئولين، لما تم فى إرسال طائرة لـ عودة البعثة الازهرية بـ أفغانستان، رغم المشكلات الكبيرة التى تتعرض لها أفغانستان.


وأضاف الكاتب و المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن مصر منذ جائحة كورونا، وهى ترسل الطائرات من اجل إعادة المصريين، وهذا الأمر يجعل الجميع فى فخر وأن مصر على تواصل كامل بالمصريين بالخارج.


ولفت إلى أن مصر دولة كبيرة، وما يحدث فى أى دولة يكون له تأثير على مصر.

 

 

 

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رئيس بعثة الازهر في أفغانستان: من ينكر فضل الوطن جاحد

 

قال شوقي أبو زيد، رئيس البعثة الازهرية بـ أفغانستان، إن من ينكر فضل الوطن فهو جاحد، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية كانت سببًا رئيسيًا فى عودة البعثة بـ أمان لمصر.


وأضاف خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الجميع عاش فترات صعبة فى أفغانستان، والمسئولين المصريين أمنوا طريق الخروج و الجميع كان على ثقة كبيرة فى مصر.

 

وتابع رئيس البعثة الازهرية بأفغانستان، نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحافظ على كرامة المصريين فى الخارج و فى الداخل، ونشكر الرئيس السيسي الذى سخر لنا كل إمكانيات الدولة لإعادة المصريين من كابول ، مؤكدا ان الدولة تكاتفت من أجل إعادتنا إلي أرض الوطن .

 

أشار إلى أن الأجواء التي عاشها المصريون في أفغانستان كانت كلها خوف ورعب واضطراب والجميع تدفق الي السفارات الأجنبية للحصول علي تأشيرات  للنجاة بأرواحهم من هذا الجو المخيف القاتم .


وقال أنه كان يتابع ما يحدث بـ أفغانستان عن طريق القنوات الفضائية.


وأكد أن البعثة كانت تقدم دورات تعليمية، وكان يتم تقديم دروس ومحاضرات فى المدارس والجامعات.


أوضح شوقي او زيد، أنه يأمل في مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي يسعد برؤيته ، مؤكدا ان التعليمات صدرت لي في كابل بان نتحرك فورا الي السفارة المصرية في كابل تأهباَ الي عودتنا الي أرض الوطن .

 

وتابع شوقي أبو زيد، الرئيس السيسي ارسل لنا طائرة حربية في ساعتين ، عندما دخلنا مطار كابل ورأينا الطائرة المصرية تهبط فيه شعرنا بالأمان وانتابتنا حالة من الفرح .

 


 

احمد المسلماني السيسي البعثة الازهرية أفغانستان كورونا

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