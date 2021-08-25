منى زكي ترسل قبلة لـ شخص على الهواء| فيديو

قالت الفنانة منى زكي، إنها قامت بـ عمل 4 مسرحيات، وكانت أول مسرحية فى عام 1991، موضحة أن المسرح يتغير بشكل مستمر.



وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " أن المخرج المسرحي سمير عصفور، كان له دور كبير فى الأعمال التى قدمتها على المسرح.



وقالت إسعاد يونس: "برسل بوسة لـ رأسه ويده وندعو له بالصحة، وقامت منى زكي بإرسال قبلة لـ سمير عصفور على الهواء".

تفاصيل مسلسل لعبة نيوتن

ووصفت منى زكي مسلسل لعبة نيوتن بأن "أحداثه والعة"، وأضافت:" كان لدي رغبة في العمل مع الممثل تايسون لأنني لم أعمل معه سابقا وفراج قمت بعمل فيلم معه قبل المسلسل"، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة باختيارات المخرج تامر محسن للممثلين.

وأوضحت منى زكي أنها كانت تهتم بالظهور بشخصية مفصلة لأبعد الحدود في “لعبة نيوتن”، لافتة إلى أن شخصيتها كانت بريئة وتريد إثبات ذكائها وقوتها .

وقالت الفنانة منى زكي: "تصوير مسلسل "لعبة نيوتن " استمر سنة و5 أشهر قمنا بتصوير أسبوعين فقط في مصر وبعدها ذهبنا إلى أمريكا"، مشيرة إلى أن جميع من قام بتصوير المسلسل كان ضميرهم يقظا.

وأضافت مني زكي، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي "، أن الممثل يجب أن يكون لديه ضمير يقظ حتى يقدم أفضل ما يمكن.

وأوضحت أن المشهد المفضل لديها في مسلسل "لعبة نيوتن" هو مشهد الطبيبة النفسية، مؤكدة أنها لا تجيد الحفظ وهذا المشهد كان عبارة عن 4 صفحات ويجب أن تحفظها جيدا.

وأشارت منى زكي إلى أن مشهد الولادة كان أصعب مشهد بالنسبة لها لأن تصويره كان متفرقا ولم يتم تصويره كاملا في وقت واحد، مؤكدة أن هذا المشهد استغرق شهورا لتصويره.

وذكرت منى زكي، أن هناك مشاهد تظل لها تأثير بسبب صعوبة تصويرها ، لافتة إلى أنها نسيت الإنجليزي بسبب صعوبة مشهد الولادة.



