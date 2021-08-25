خريجة إعلام.. منى زكي: بابا ودَّاني أمريكا عشان أبعد عن الفن

قالت الفنانة منى زكي، إنها خريجة كلية الإعلام، وإن والدتها هي من وقفت بجانبها في دخول مجال الفن.



وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن والدها لم يكن مهتما بالأعمال الفنية التى كانت تقوم بها.



ولفتت إلى أن والدها كان يعتقد أن الفن شيء مؤقت، وليس أساسيا بالنسبة لها.



وأشارت إلى أن والدها أرسلها بمفردها إلى أمريكا؛ من أجل استكمال الدراسة والابتعاد عن الفن.



وأكدت منى زكي أنها فى أثناء العودة لمصر؛ قدمت في فنون مسرحية، دون علم أسرتها، ونجحت، وبعد علم والدها؛ وجه لها كلمات "تهزيق".



تفاصيل مسلسل لعبة نيوتن



وصفت منى زكي مسلسل لعبة نيوتن بأن "أحداثه والعة"، وأضافت:" كان لدي رغبة في العمل مع الممثل تايسون لأنني لم أعمل معه سابقا وفراج قمت بعمل فيلم معه قبل المسلسل"، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة باختيارات المخرج تامر محسن للممثلين.

وأوضحت منى زكي أنها كانت تهتم بالظهور بشخصية مفصلة لأبعد الحدود في “لعبة نيوتن”، لافتة إلى أن شخصيتها كانت بريئة وتريد إثبات ذكائها وقوتها .

وقالت الفنانة منى زكي: "تصوير مسلسل "لعبة نيوتن " استمر سنة و5 أشهر قمنا بتصوير أسبوعين فقط في مصر وبعدها ذهبنا إلى أمريكا"، مشيرة إلى أن جميع من قام بتصوير المسلسل كان ضميرهم يقظا.

وأضافت مني زكي، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي "، أن الممثل يجب أن يكون لديه ضمير يقظ حتى يقدم أفضل ما يمكن.

وأوضحت أن المشهد المفضل لديها في مسلسل "لعبة نيوتن" هو مشهد الطبيبة النفسية، مؤكدة أنها لا تجيد الحفظ وهذا المشهد كان عبارة عن 4 صفحات ويجب أن تحفظها جيدا.

وأشارت منى زكي إلى أن مشهد الولادة كان أصعب مشهد بالنسبة لها لأن تصويره كان متفرقا ولم يتم تصويره كاملا في وقت واحد، مؤكدة أن هذا المشهد استغرق شهورا لتصويره.

وذكرت منى زكي، أن هناك مشاهد تظل لها تأثير بسبب صعوبة تصويرها ، لافتة إلى أنها نسيت الإنجليزي بسبب صعوبة مشهد الولادة.