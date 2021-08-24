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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعرف أرقص.. منى زكى تروي أول لقاء لها مع محمد صبحي

منى زكى
منى زكى

كشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل أول عمل لها، و لقائها بالفنان محمد صبحي، وقالت : " أول مرة قابلت محمد صبحي قالى مجهزة أيه.. قلت له مفيش حاجة بس بعرف أرقص". 


وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن :" الفنان محمد صبحي قال لى روحى البيت وهتاخدي فرصة ثانية".


ولفتت إلى أنها ذهبت للبيت وقامت بحفظ جزء لـ شيريهان. 


وأشار إلى أن محمد صبحي قال لها : " اهتمى وهتكونى حاجة" وأكدت أنها تعلمت الكثير من الفنان محمد صبحي.


وأشارت إلى أن والدتها كانت تشجعها وكانت تذهب معها للمسرح، ونظل لـ ساعات متأخرة وفى الصباح نذهب للمدرسة.

 

تفاصيل مسلسل لعبة نيوتن
ووصفت منى زكي مسلسل لعبة نيوتن بأن "أحداثه والعة"، وأضافت:" كان لدي رغبة في العمل مع الممثل تايسون لأنني لم أعمل معه سابقا وفراج قمت بعمل فيلم معه قبل المسلسل"، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة باختيارات المخرج تامر محسن للممثلين.

وأوضحت منى زكي أنها كانت تهتم بالظهور بشخصية مفصلة لأبعد الحدود في “لعبة نيوتن”، لافتة إلى أن شخصيتها كانت بريئة وتريد إثبات ذكائها وقوتها .

وقالت الفنانة منى زكي: "تصوير مسلسل "لعبة نيوتن " استمر سنة و5 أشهر قمنا بتصوير أسبوعين فقط في مصر وبعدها ذهبنا إلى أمريكا"، مشيرة إلى أن جميع من قام بتصوير المسلسل كان ضميرهم يقظا.

وأضافت مني زكي، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي "، أن الممثل يجب أن يكون لديه ضمير يقظ حتى يقدم أفضل ما يمكن.

وأوضحت أن المشهد المفضل لديها في مسلسل "لعبة نيوتن" هو مشهد الطبيبة النفسية، مؤكدة أنها لا تجيد الحفظ وهذا المشهد كان عبارة عن 4 صفحات ويجب أن تحفظها جيدا.

وأشارت منى زكي إلى أن مشهد الولادة كان أصعب مشهد بالنسبة لها لأن تصويره كان متفرقا ولم يتم تصويره كاملا في وقت واحد، مؤكدة أن هذا المشهد استغرق شهورا لتصويره.

وذكرت منى زكي، أن هناك مشاهد تظل لها تأثير بسبب صعوبة تصويرها ، لافتة إلى أنها نسيت الإنجليزي بسبب صعوبة مشهد الولادة.

منى زكى محمد صبحي الفنان محمد صبحى لعبة نيوتن مسلسل لعبة نيوتن

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