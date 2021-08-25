منى زكي : الناس شايفاني كيوت وأنا مش كده خالص .. فيديو

قالت الفنانة منى زكي، إن "الناس شايفاني كيوت وأنا مش كيوت خالص وأنا بستغرب ذلك" وأن المخرج المسرحي سمير العصفوري أعطي لها الكثير من الأشياء المهمة فى المسرحيات التى قدمتها.



وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن دورها فى مسرحية كده اوكيه، كان مميزًا.



ولفتت إلى أن دورها كان صعبًا ولكن قامت به كما هو مطلوب.





بعرف أرقص.. منى زكى تروي أول لقاء لها مع محمد صبحي

كشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل أول عمل لها، و لقائها بالفنان محمد صبحي، وقالت : " أول مرة قابلت محمد صبحي قالى مجهزة أيه.. قلت له مفيش حاجة بس بعرف أرقص".



وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن :" الفنان محمد صبحي قال لى روحى البيت وهتاخدي فرصة ثانية".



ولفتت إلى أنها ذهبت للبيت وقامت بحفظ جزء لـ شيريهان.



وأشار إلى أن محمد صبحي قال لها : " اهتمى وهتكونى حاجة" وأكدت أنها تعلمت الكثير من الفنان محمد صبحي.



وأشارت إلى أن والدتها كانت تشجعها وكانت تذهب معها للمسرح، ونظل لـ ساعات متأخرة وفى الصباح نذهب للمدرسة.