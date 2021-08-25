التعليم العالي: مد التسجيل بالمرحلة الأولى من التنسيق 2021

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم هو الفرصة الأخيرة لتسجيل وتعديل الرغبات بتنسيق الثانوية العامة 2021، إلا أنه من المتوقع أن يتم مد المرحلة الأولى من التنسيق ليوم آخر.

وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة عقب

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2021 ، صباح أمس الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 95 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل