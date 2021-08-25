وزير التعليم العالي العالي يضع حجر أساس المجمع الطبي بجامعة مطروح

وزير التعليم فى جولة بجامعة مطروح

وضع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل حجر الأساس للمجمع الطبي بجامعة مطروح يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح و الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وأكد وزير التعليم العالي ان حجر أساس المجمع الطبي يعد نواة لتوفير كوادر طبية مدربة لخدمة أبناء المحافظة وزوارها خاصة مع الطبيعة السياحية التي تتميز بها مطروح وتستقبل اعداد كبيرة من المصطافين .

كما تفقد وزير التعليم العالي مباني منشآت جامعة مطروح والتي يتم حاليا الانتهاء من التشطيبات النهائية لها.

كان محافظ مطروح قد استقبل اليوم الأربعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على أرض مطروح وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بزيارة محافظة مطروح مبديا إعجابه بالطبيعة الخلابة وجمال الشواطئ الذي تتميز بها المحافظة .

يذكر أن انشاء مقر لجامعة مطروح يعد حلم لأبناء محافظة مطروح الذين ينتظرون تحقيقه منذ سنوات عديدة بإنشاء مقر لكليات جامعة مطروح والذى يتم حاليا أعمال الإنشاءات به خاصة بعد انفصال جامعة مطروح عن جامعة الإسكندرية، وإعلان جامعة مطروح جامعة مستقلة منذ سبتمبر 2018.