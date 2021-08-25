عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادر مصطفى: أشكر محافظ القاهرة على الاستجابة بشأن رسوم الأعمال الفنية

صدى البلد

قال النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استجاب لهم بعد المناشدة بالتنسيق لحل رسم تصوير الأعمال الفنية و اليوم كان محافظ القاهرة حريصا للحفاظ على مكانة القوى الناعمة المصرية من الثقافة والفن والإبداع.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن لقاء المحافظ مع تنسيقية شباب الأحزاب بغرفتيها من مجلسي النواب والشيوخ ووجود نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، كان هناك تعاون.


أكد أن محافظ القاهرة كان فى انتظارهم أمام مكتبه، وأن هناك حالة من التعاون، و التوصل لحل سريع.
 

وتابع وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب إذا كان صدر قرار ليس صائبا فتم الرجوع عنه، مؤكدا أن الاستجابة السريعة تعكس حرص الدولة على أهمية الفن.


ولفت إلى أن الدولة داعمة للفن، و للمبدعين، وأكد أن الجميع شعر بسعادة بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ برنامج صالة التحرير، ودعمة للفن.

 

ترشيحاتنا

كيف تفاعل العالم مع قرار الجزائر بقطع علاقاتها مع المغرب؟

مصر مركز لتصنيع لقاح كورونا.. تفاصيل

إلغاء قرار زيادة رسوم التصوير داخل أحياء القاهرة.. تفاصيل

الرئيس السيسي يوجه باستمرار التنسيق بين جهات الدولة بمشروع "مستقبل مصر"

وزيري يحسم الجدل: قصر أندراوس بالأقصر "مش آثار" .. فيديو

نداء عاجل من الرئيس الأمريكي إلى الشعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائمة منتخب مصر.. البدري يستثني شكري وعادل من قاعدة الوجوه الجديدة بتصفيات المونديال

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

بعد ارتباط اسمه بالأهلي .. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل عماد النحاس

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في العالم

السجيني: قانون السايس لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية ولا إلزامية سداد المواطن 300 جنيه كما أشيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ