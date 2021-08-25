نادر مصطفى: أشكر محافظ القاهرة على الاستجابة بشأن رسوم الأعمال الفنية

قال النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استجاب لهم بعد المناشدة بالتنسيق لحل رسم تصوير الأعمال الفنية و اليوم كان محافظ القاهرة حريصا للحفاظ على مكانة القوى الناعمة المصرية من الثقافة والفن والإبداع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن لقاء المحافظ مع تنسيقية شباب الأحزاب بغرفتيها من مجلسي النواب والشيوخ ووجود نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، كان هناك تعاون.



أكد أن محافظ القاهرة كان فى انتظارهم أمام مكتبه، وأن هناك حالة من التعاون، و التوصل لحل سريع.



وتابع وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب إذا كان صدر قرار ليس صائبا فتم الرجوع عنه، مؤكدا أن الاستجابة السريعة تعكس حرص الدولة على أهمية الفن.



ولفت إلى أن الدولة داعمة للفن، و للمبدعين، وأكد أن الجميع شعر بسعادة بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ برنامج صالة التحرير، ودعمة للفن.