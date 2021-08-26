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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

برج العذراء  قلقون باستمرار فهم يهتمون بأدق التفاصيل  و يتمتعون بحس متطور للكلام والكتابة  ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 26 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 25- 8-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 24 -8- 2021 على الصعيد العاطفي والمهني


 ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك 26 أغسطس 

 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 26 أغسطس  فمن المرجح أن يكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك و يمكنك اليوم الحصول على بعض الأخبار الجيدة من أخيك أو أختك الأصغر ، والتي ستمنحك بعض الراحة 

على المستوى العاطفى سيكون هناك انسجام في العلاقة مع زوجتك و سوف تحصل على الدعم العاطفي من الحبيب و من المرجح أن يكون اليوم يومًا مكلفًا من حيث المال. 

تجنب إنفاق أكثر مما تحتاج دون تفكير. سيكون اليوم يومًا مزدحمًا جدًا على جبهة العمل فاليوم قد تضطر إلى العمل بجد و بالحديث عن صحتك ، قد تواجه بعض المشاكل المتعلقة بعينيك كذلك أنت بحاجة إلى تجنب تناول الكثير من الشاي والقهوة.

 إذا كنت قد تعرضت لأي خسارة مؤخرًا ، فيمكنك الحصول على فرصة جيدة لتعويضها 
 

توقعات برج العذراء ليوم 26 أغسطس

 

عاطفيا: يُنصح بتجنب مناقشة القضايا المثيرة للجدل.


مهنيا وماليا: يحتاج الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في شراكة إلى توخي الحذر وفيما يتعلق بالمال. ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية.

 

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