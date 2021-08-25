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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد | أسماك قرش تنهش جثة حوت عملاق

اسماك قرش تنهش جثة
اسماك قرش تنهش جثة حوت

كشفت  لقطات مرعبة تم التقاطها في ميناء شحن استرالي أسماك قرش بيضاء الكبيرة تتغذى على جثة حوت ميت.

 

ويبين الفيديو ، الذي تم تسجيله في أوتر هاربور في أديلايد ، يوم الثلاثاء ، أسماك القرش المتوحشة وهي تمزق  الحوت الأحدب الميت على الشاطئ.


ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تشير التقارير إلى أن الحوت مات بعد أن صدمته بسفينة دولية.

وأوضحت الصحيفة أن جثة الحوت ، التي تنجرف قبالة مدخل نهر بورت في أوتر هاربور ، جذبت عددًا من أسماك القرش بما في ذلك تلك التي تم تصويرها في الفيديو.

 

ورست جثة الحوت على بعد أمتار من الشاطئ الصخري لساحل Adelaide، حيث يمكن للمصيفين رؤية الزعنفة الظهرية لسمك القرش بارزة فوق الماء وهم يلتهمون جثة الحوت.

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