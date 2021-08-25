شاهد | أسماك قرش تنهش جثة حوت عملاق

كشفت لقطات مرعبة تم التقاطها في ميناء شحن استرالي أسماك قرش بيضاء الكبيرة تتغذى على جثة حوت ميت.

ويبين الفيديو ، الذي تم تسجيله في أوتر هاربور في أديلايد ، يوم الثلاثاء ، أسماك القرش المتوحشة وهي تمزق الحوت الأحدب الميت على الشاطئ.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تشير التقارير إلى أن الحوت مات بعد أن صدمته بسفينة دولية.

Great while sharks gnaw on a whale carcass found at Outer Harbor https://t.co/HvfLq3akS5

Video: @SAMuseum pic.twitter.com/Ogcqa2NDON — ABC Adelaide (@abcadelaide) August 23, 2021

وأوضحت الصحيفة أن جثة الحوت ، التي تنجرف قبالة مدخل نهر بورت في أوتر هاربور ، جذبت عددًا من أسماك القرش بما في ذلك تلك التي تم تصويرها في الفيديو.

ورست جثة الحوت على بعد أمتار من الشاطئ الصخري لساحل Adelaide، حيث يمكن للمصيفين رؤية الزعنفة الظهرية لسمك القرش بارزة فوق الماء وهم يلتهمون جثة الحوت.