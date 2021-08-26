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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم|تركيا تنسحب عسكريًا من أفغانستان.. وقرار إسرائيلي عاجل حول معبر كرم أبو سالم

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تركيا تعلن انسحابها العسكري من أفغانستان
أعلنت وزارة الدفاع التركية، سحب قواتها العسكرية من أفغانستان بعد إنجاز المهمة الموكلة إليها، وذلك قبل الموعد النهائي لمغادرة القوات الأجنبية الموافق 31 أغسطس.

الإمارات تعلن موقفها من قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء، عن أسفها لإعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

منشأ فيروس كورونا.. الصين تتهم الولايات المتحدة بالتسبب في الوباء.. بكين: كورونا تسرب من مختبر عسكري أمريكي.. تفشي الالتهاب الرئوي عام 2019 بسبب كورونا

إسرائيل تستعد لإعلان الحرب على إيران.. جانتس: شهران وتحصل طهران على سلاح نووي.. وبند إيراني في ميزانية جيش الاحتلال

بسبب منشأ كورونا| تحرك عاجل من الصين ضد أمريكا.. ماذا يحدث؟
انتقدت بكين، تسييس الولايات المتحدة لجائحة فيروس كورونا، حيث تستعد أجهزة المخابرات الأمريكية لنشر لتقريرها عن منشأ فيروس كورونا، وسط شائعات قد تشير إلى تسرب الفيروس من معمل ووهان الصيني.

مجموعة العشرين تحذر من جوائح مستقبلية أكثر كارثية من كورونا
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير منظمة الصحة  العالمية، قال ثارمان شانموجاراتانام، الرئيس المشترك لفريق مجموعة العشرين المستقل رفيع المستوى المعنى بتمويل التأهب العالمى للأوبئة والاستجابة لها أن الأمن الصحى العالمى يفتقر إلى التمويل، وبما يعنى أن العالم أمام جائحة كورونا طويلة الأمد إضافة إلى أنه معرض لجوائح أخرى فى المستقبل.

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في العالم
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن استقرار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على مستوى العالم بعد شهور من الزيادة الكبيرة.

روسيا: لسنا في عجلة للاعتراف بسلطة طالبان في أفغانستان

أفغانستان .. تحذير عاجل من سفارة واشنطن للأمريكيين في مطار كابول

أمريكا تعلن استعدادها تقديم تنازلات كبيرة لـ إيران من أجل الاتفاق النووي
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، استعدادها لتقديم تنازلات كبيرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني مقابل عودة إيران للالتزام بتعهداتها

حكومة رئيسي تحصل على ثقة مجلس الشورى الإيراني
حصلت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء على ثقة مجلس الشورى الإيراني.

البنتاجون: إجلاء الألاف من أفغانستان.. وهذة هي خطتنا الأيام القادمة
أعلن هانك تايلور، نائب مدير هيئة الأركان الأمريكية للعمليات الإقليمية الأربعاء، عن إجلاء نحو 10 ألاف شخص من مطار كابول خلال  24 ساعة الماضية.

خوف في أمريكا.. وقوع سلاح "شديد الخطورة" في أيدي طالبان
حذرت وسائل إعلام أمريكية الأربعاء، من تصاعد العنف في أفغانستان، بعد استيلاء حركة طالبان على سلاح “شديد الخطورة” من المعدات العسكرية، مما يثير الكثير من المخاوف في أمريكا.

الجزائر تقطع علاقتها بالمغرب .. متى يترفع العرب عن الصغائر فيما بينهم؟

طالبان: نواجه تهديدات من تنظيم داعش في كابول

نداء عاجل من الرئيس الأمريكي إلى الشعب
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الشعب الأمريكي تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" فورا.

خلال اللقاء المرتقب.. ماذا يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي من بايدن؟
كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية الأربعاء، أن الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يرغبوا في بدء إنطلاقة جديدة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في اللقاء الذي سيجمع بينهما بالبيت الأبيض الخميس.

نأمل في تعاون طالبان.. وزير الخارجية الأمريكي: إجلاء 82 ألف شخص من أفغانستان
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، إن عملية الإجلاء في أفغانستان تجري في ظروف بالغة الصعوبة.

قرار عاجل من إسرائيل بشأن معبر كرم أبو سالم الحدودي
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، توسيع إدخال المعدات والبضائع للمشاريع المدنية الدولية والقطاع الخاص لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي.

 

 

 

 

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