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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان بالدوري المصري

صدى البلد

أستبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدد كبير من لاعبيه من قائمة مواجهة اسوان المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري .

وضمت قائمة الأهلي كل من  محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة غياب كل محمد الشناوي وعلي لطفي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمود كهربا وعلي معلول  ووليد سليمان وجونيور أجايي.
 

 

بيتسو موسيماني النادي الأهلي مسابقة الدوري المصري محمود وحيد محمد الشناوي أسوان

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