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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 .. كل ما تريد معرفته عن نظام القبول بالجامعات الأهلية

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

مع انطلاق مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة ، يتساءل البعض الاخر عن التنسيق الخاص و كل ما يتعلق بـ الجامعات الأهلية لعام 2021-2022

تنسيق الجامعات الاهلية 2021 

يختلف   تنسيق الجامعات الأهلية هذا العام عن التنسيق الخاص بكل عام ، ومن المتوقع انخفاض التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية الفترة القدمة كما يلي:

 %95 لكلية  للطب البشرى.

%90 كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي.
%80 كلية الهندسة والطب البيطري.
 %70 كليات الفنون التطبيقية، ، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
%60 لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية .
%55 كليات الزراعة، وباقى الكليات.

 

جامعة الملك سلمان الدولية

 

الشهادات التى تقبلها الجامعات الأهلية 

تقبل الجامعات الأهلية الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية الثانوية العامة والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية و الثانوية الأزهرية .

نظام القبول بالجامعات الأهلية 

1- يعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية- الجلالة – العلمين الدولية– المنصورة الجديدة) على المجموع الاعتباري للطالب.

2-  يتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ للاختبار المعرفى وفقًا لكل قطاع + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

3- اجتياز الطالب لاختبارات القبول الإلكترونية الموحدة.

قواعد إنشاء حساب على موقع التقديم فى الجامعات الأهلية

  • التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.
  • يفضل استخدام مستعرض google أو Microsoft edge
  • أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل .
  • يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية
  • تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد.
  • الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأى شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك.

موعد اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية

تعقد اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية ( الجولة الرابعة ) الأربع يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجاري.

ستعقد ( الجولة الخامسة ) من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٥ و٢٦ أغسطس الجاري.

 

تنسيق الجامعات

 نظام اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية 2021

يتم اختبار القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية 2021 على مرحلتين 

الاختبار الأول :

يخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم إجراء اختبار معرفي إلكتروني مُخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها خلال مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية

الاختبار الثاني :

يتكون من عدة اختبارات دولية تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم، وبناء العلاقات السببية، ويعد هذا الاختبار شديد الأهمية لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المُؤهل لها.

 

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