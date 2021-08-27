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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لاتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

منها تحرش واغتصاب.. احتجاز لاعب مانشستر سيتي بعد اتهامه في قضايا منافية للآداب

ميندي
ميندي

احتجزت قوات الأمن البريطانية لاعب نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بنجامين ميندي، لفترة اسبوعين بعد مثوله امام المحكمة في مدينة تشيستر لاتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، اتهم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما باربع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي، مما ادى الى احتجازة الاسبوع الماضي لحين اتمام محاكمته.

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وبرغم طلب فريق المحاماة الخاص باللاعب للافراج عنه لحين المحاكمة لكن المحكمة رفضت واصرت على احتجازه داخل السجن لحين موعد المحاكمة المقرر يوم 10 سبتمبر القادم.

وظهر اللاعب الفرنسي المولد في قفص الاتهام مرتدياً ملابس رياضية حمراء وسوداء

وقال اللاعب في اول تصريح له،  إنه يقف عند قراءة التهم التي شرحها إليه مترجم شفوي كان في المحكمة.

وتم الافصاح عن تفاصيل التهم الموجهة إلى لاعب مانشستر سيتي لكرة القدم بنيامين مندي قبل مثوله أمام محكمة القضاة في تشيستر يوم الجمعة.

ميندي متهم بثلاث تهم اغتصاب في أكتوبر 2020 في عنوان منزله في بريستبيري ، مدينة شيشاير.

وهو متهم أيضا بالاعتداء الجنسي على امرأة ، في عنوانه المنزلي أيضا في أوائل يناير من هذا العام.

وهو متهم كذلك باغتصاب امرأة في آأغسطس من هذا العام ، في عنوانه المنزلي أيضا.

ووجهت إلى مندي أيضاً تهمة كسر شروط الكفالة في أغسطس وفقاً لقائمة المحكمة، التي قالت إنه بعد الإفراج عنه في 26 يوليو من هذا العام، كسر شرطاً بوجود أكثر من أربعة أشخاص في عنوان منزله.

ولم تستغرق جلسة الاستماع من المحكمة لاقوال اللاعب اكثر من ساعة فقط للوقوف على ملابسات الوقائع.

ولد ميندي الذي يلعب كظهير ايسر، في إحدى ضواحي باريس وبدأ حياته المهنية في كرة القدم في فرنسا مع لو هافر قبل أن ينتقل إلى مرسيليا ثم موناكو.

وانضم إلى مانشستر سيتي في يوليو 2017 على عقد مدته خمس سنوات مقابل رسوم تبلغ 52 مليون جنيه استرليني - وهو رقم قياسي عالمي لأحد المدافعين.

وأنضم أيضا لمنتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 ولكنه لعب لمدة 40 دقيقة فقط خلال البطولة.

ميندي

في عام 2019 تم توبيخه من قبل مديره ، بيب جوارديولا، بعد أن تم رصده في ملهى ليلي قبل ساعات فقط من موعد حضوره جلسة تدريبية، كما عانى من عدد من الإصابات التي أبقته خارج اللعبة لفترات طويلة.

وقال سيتي في بيان إنه لن يدلي بأي تعليق آخر لأن الأمر يخضع لإجراءات قانونية. وانضم مندي، الذي لعب عشر مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادما من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (71.32 مليون دولار). وفاز مندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.

 

سيتي مانشستر بنجامين ميندي تشيستر الاعتداء الجنسي

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