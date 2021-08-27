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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن سلسلة لاب توب Mi Notebook Pro وNotebook Ultra.. ومحكمة روسية تغرم تويتر وفيسبوك وواتسآب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

 

نتفليكس تبدأ في إطلاق ألعاب شهيرة لهواتف أندرويد على تطبيقها.. تفاصيل


كشفت تقارير أن خدمة البث التليفزيوني الشهيرة Netflix نتفليكس قد بدأت بالفعل في توفير ألعاب الفيديو على تطبيقها للهواتف الذكية، وذلك ضمن خطتها للتوسع في عالم ألعاب الفيديو على الهواتف إلى جانب الأفلام والعروض التليفزيونية التي تقوم الشركة بتقديمها.  

 

شاومي تعلن عن سلسلة لاب توب Mi Notebook Pro وNotebook Ultra.. سعر ومواصفات


أعلنت شركة شاومي الصينية رسميا عن سلسلة أجهزة اللاب توب Mi Notebook Pro و Notebook Ultra بإمكانات مذهلة وأسعار مناسبة، في إطار توسعة منتجاتها في الأسواق لمنافسة عدد من الشركات على رأسها شركة سامسونج.

 

فيفو تسيطر على سوق الهواتف الذكية ب 25 % وتكتسح أوبو وهونر


كشفت أحدث التقارير عن كيفية احتلال شركة Vivo فيفو الصينية، ترتيب متميز ضمن قائمة أفضل الشركات بيعا للهواتف الذكية فى الصين، وهى الدولة التى تصنف على أنها أكبر الأسواق العالمية لتصنيع وبيع الهواتف الذكية ، حيث يوجد بها العديد من أكبر شركات تصنيع الهواتف حول العام.

 

لهذا السبب.. محكمة روسية تقضي بتغريم تويتر وفيسبوك وواتسآب


غرمت محكمة روسية، مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر واتساب WhatsApp، وفيسبوك Facebook، وتويتر Twitter، مبالغ مالية كبيرة لعدم تخزين بيانات المستخدمين الروس داخل حدود روسيا.

 

تسريبات تكشف أول فيديو وصور لعملاق فيفو القادم + vivo X70 Pro


كشفت تسريبات أول فيديو وصور لعملاق فيفو القادم هاتف + vivo X70 Pro والذي يأتي من فئة الهواتف الرائدة، حيث يحتوى على عدد من الإمكانات الكبيرة التي تجعله ينافس هواتف عدد من الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي.  

 

رغدة عامر مديراً للعلاقات العامة في OPPO مصر


8 سنوات من الخبرات المتراكمة تنقلت خلالها رغدة عامر بين عدد من الشركات الكبيرة فى مختلف القطاعات في قسم التسويق والعلاقات العامة وتدرجت في المناصب حتى شغلت أخيرا منصب مدير العلاقات العامة في شركة أبو مصر.

 

شاومي تحقق رقما قياسيا جديدا.. 450 مليون مستخدم عالميا لهواتفها الذكية


استطاعت شركة شاومي الصينية تحقيق رقما قياسيا جديدا في مبيعات هواتفها الذكية حيث وصلت لـ 450 مليون مستخدم في 22 سوقا عالميا، بما في ذلك دول مثل إيطاليا وفرنسا كما تمكنت من الاحتفاظ بمركزها الأول في إسبانيا للربع السادس على التوالي.  

 

مايكروسوفت تحذر آلاف الشركات من ثغرة أمنية خطيرة.. تفاصيل


حذرت شركة مايكروسوفت Microsoft العالمية، أمس الخميس، الآلاف من عملائها بمجال الحوسبة السحابية، بما في ذلك بعض أكبر الشركات في العالم، من ثغرة في النظام الأساسي للخدمات السحابية، قد تكون السبب في وصول غير مصرح به لقراصنة الإنترنت مما يمنحهم القدرة على التحكم في قواعد بياناتهم.

 

تعرف على سعر ومواصفات عملاق موتورولا الجديد Moto G50 5G


انطلق إلى الأسواق الأسترالية خلال اليومين الماضيين، إصدار شركة موتورولا Motorola، والذي أطلقت عليه اسم Moto G50 5G، ويدعم الهاتف العملاق الجديد شبكات الجيل الخامس 5G ضمن الفئة المتوسطة، بتصميم أنيق ومواصفات رائدة.

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أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن سلسلة لاب توب Mi Notebook Pro وNotebook Ultra.. ومحكمة روسية تغرم تويتر وفيسبوك وواتسآب

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