نشرة المرأة والصحة: تطوير تحليل لفيروس كورونا يعطي نتائج في 10 دقائق.. مخاطر الإفراط في تناول السكريات

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

للفتيات .. أفكار مبتكرة لـ تنسيق الفساتين القطن في الصيف



الفساتين القطن من أكثر قطع الملابس التي تحرص العديد من الفتيات على شرائها وتواجدها في خزانتها لأنها تتلاءم مع فصل الصيف، كما تتميز الفساتين القطن بأنها تمنحك الشعور بالراحة وعدم التقييد وسهولة الحركة أيضا بالأخص للفتيات المحجبات.

الأبيض والبساطة يسيطران.. شاهد فساتين خطوبة النجمات في صيف 2021



تحتار الكثير من الفتيات في اختيار فساتين سهرة تتناسب مع قوامهن وتبرز جمالهن، وبالأخص عند حضور مناسبة أو الاحتفال بـ خطوبة أو عقد قرانها، فهي من الأمور التي لم تكن سهلة إطلاقا على الفتيات.

من غير تكييف.. 9 طرق لـ ترطيب وتهوية المنزل في الصيف



يجلب الصيف العديد من الأشياء الرائعة ولكن الحرارة الشديدة ليست من بينها، بالنسبة للكثير فإن استخدام تكييف الهواء ليس ميسور التكلفة ولا متاحًا، وإليك بعض النصائح للحفاظ على منزلك بارداً في حرارة الصيف بدون تكييف لتقليل فاتورة تكييف الهواء.

في 7 خطوات.. طريقة سحرية للنوم بسرعة



هناك أكثر من طريقة سحرية للنوم بسرعة؛ حيث يمكن الشعور بالأرق أن يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، ومن أخطرها السمنة، والتعب والارهاق، حيث ان النوم اصحي يعطيك الشعور بالرضا ويجعل جسمك وعقلك يعملان بشكل أفضل.

عادات يومية لعلاج تليف الكبد.. احرص على اتباعها



يرغب عدد كبير من المرضى معرفة كيفية علاج تليف الكبد، ولكن مع الأسف لايوجد علاج نهائي لهذا المرض سوى الزراعة، إلا أن هناك عدة طرق للتحكم في الأعراض وأي مضاعفات ووقف تفاقم الحالة.

مخاطر الإفراط في تناول السكريات.. والكمية الموصى بها للأطفال والبالغين



يساهم تناول الكثير من السكريات في ظهور حب الشباب وزيادة الوزن والتعب على المدى الطويل ، يؤدي الإفراط في تناول السكريات إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

بينها أمراض خطيرة.. اكتشف أسباب تنميل الساقين



يحدث تنميل الساقين، في كثير من الأحيان ، بسبب وضعيتهما الخاطئة، ولكن التنميل المزمن أو طويل الأمد أو المتكرر في الساقين يعد علامة على الإصابة بمشكلة صحية لذا لابد من معرفة سبب تنميل الساقين.

أطعمة تزيد من الشعور بالحرارة في فصل الصيف



في فصل الصيف هناك أوقات ترتفع فيها حرارة جسمك، وتُعرف هذه الحالة بالإجهاد الحراري، وقد يكون الإجهاد الحراري بسبب الحرارة الشديدة أو تناول بعض الأطعمة أو عوامل أخرى، وفي السطور التالية سنقوم بالتطرق إلى أطعمة يجب أن تتجنب تناولها لأنها تسبب في ارتفاع حرارة الجسم.

جمال شعبان يوضح معجزة إلهية تجعلنا لا نستمع لـ ضربات القلب



يتراوح معدل ضربات القلب أثناء الراحة للبالغين بين 60 و100 ضربة في الدقيقة. بصفة عامة، فإن انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة يشير إلى كفاءة أكبر لوظيفة القلب وصحة أفضل للقلب والأوعية. على سبيل المثال، قد يصل معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة لدى الشخص الرياضي إلى حوالي 40 ضربة في الدقيقة.

مع اقتراب الشتاء.. تأثير لقاح الإنفلونزا في الحماية من فيروس كورونا



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن فعالية لقاح الإنفلونزا في الوقاية من فيروس كورونا من قبل باحثون في معهد فرانسيس كريك، أنه يخشى صانعو اللقاح يخشون من أن لقاح الإنفلونزا قد يكون أقل فعالية من المعتاد هذا الشتاء بسبب وباء فيروس كورونا .

نهاية اختبار PCR.. تطوير تحليل لفيروس كورونا يعطي نتائج في 10 دقائق

ووجدت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تحليل فيروس كورونا من قبل باحثون في جامعة برمنغهام، إنه تم اكتشاف اختبار جديد RTF-EXPAR للكشف عن فيروس كورونا Covid بشكل أسرع وأكثر دقة كما يفعل تحليل PCR، ويمكن طرح هذا الإختبار في ثلاثة أشهر فقط.